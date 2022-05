Becky G da una lección de vida en la pletórica ‘BUEN DÍA’

Becky G ha publicado recientemente un nuevo álbum llamado ‘ESQUEMAS‘ en el que se incluyen algunos de sus éxitos recientes, como ‘MAMIII’, ‘FULANITO’ O ‘RAM PAM PAM’. La secuencia queda lastrada por un tramo medio repleto de composiciones insustanciales que se suceden casi una detrás de otra, pero su primera mitad incluye al menos 4 hits incontestables, uno de los cuales destacamos hoy.

‘BUEN DÍA’ es el tema de apertura de ‘ESQUEMAS’. Naturalmente, Becky G nos está dando los buenos días, pero lo hace a su manera, con una letra llena de empoderamiento. Es probablemente la canción más edificante que ha publicado jamás.

Becky decide abrir el álbum con pianos luminosos y ritmos próximos al funk brasileño. Su voz transmite una enorme confianza cuando canta que se «siente bien» y que por fin «he entendido que Dios me ama». Está pletórica y quiere que su público sienta lo mismo.

Becky ofrece a sus 25 años toda una lección de vida en ‘BUEN DÍA’. En la canción apela a la fugacidad de la vida y a la necesidad de vivir una vida auténtica y a no hacer caso al qué dirán, y transmite con estos versos sus mismas ganas de «comerse el mundo».

Podrían sonar a cliché en voz de otra persona, pero Becky G consigue que los versos de ‘BUEN DÍA’ suenen como nuevos, y tan poderosos como el siguiente:

«A mí también me rompieron el corazón /

De mí también hablan sin tener razón /

No me importa / No me aporta /

La gente habla mucho /

Y la vida es muy corta».