La película sobre David Bowie estrena tráiler en Cannes

Ya está disponible el tráiler de ‘Moonage Daydream’, la película sobre David Bowie. El proyecto, que se estrena en Cannes estos días, lo ha dirigido Brett Morgen y es la primera película oficialmente aprobada por los herederos del artista. Según informa Variety, el largometraje no consistirá ni en un documental ni en una biografía, sino en una experiencia cinematográfica inmersiva construida, en parte, sobre miles de horas de material nunca visto.

En el tráiler, la voz del artista propone una reflexión: «Todo el mundo, da igual quién, ha deseado haber sabido apreciar más la vida. Es lo que haces en la vida lo que verdaderamente importa, no cuanto tiempo tienes por delante, o lo que deseas haber hecho».

En los cinco años que ha tomado la preparación de ‘Moonage Daydream’, Morgen ha tenido “acceso sin filtro a los archivos personales de Bowie, y ha desenterrado cientos de horas de imágenes nunca vistas que aparecerán en la cinta”. Gran parte del material creativo proviene de los propios archivos del cantante, y la película está guiada por la narración del mismo.

Además, el público no echará en falta las composiciones de Bowie. Un representante de BMG ha confirmado que entre las canciones que sonarán en ‘Moonage Daydream’ se encuentran ‘Changes’, ‘Starman’, ‘Ziggy Stardust’, ‘The Jean Genie’, ‘All The Young Dudes’, ‘Life on Mars’, ‘Rebel Rebel’, ‘Fama’, ‘Young Americans’ y ‘Golden Years’.

‘Moonage Daydream’ está financiada por BMG y LiveNation, y se podrá disfrutar en HBO y HBO Max en primavera de 2023. De momento, no hay noticias sobre un posible estreno en cines. Hasta entonces, una buena opción es refrescar la memoria con el podcast de Jenesaispop sobre los 10 mejores discos de David Bowie: