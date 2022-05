Four Tet se marca otro rompepistas con sample dosmilero con su alias KH

Four Tet ha vuelto a utilizar su pseudónimo KH para lanzar un nuevo tema, ‘Looking At Your Pager’. El artista también usó este nombre para publicar el hit de discoteca ‘Only Human’ en 2019, que contenía un sample de Nelly Furtado. En esa ocasión la canción que tomó prestada de Furtado fue ‘Afraid’, escrita por Timbaland, Danja, Attitude y la propia Nelly. Esta vez, ‘Looking At Your Pager’ samplea a 3LW y su ‘No More (Baby I’ma Do Right)’.

El tema se separa del espíritu que domina en la música de Four Tet, e incluso recuerda al hyper pop. Eso es porque el artista ha querido crear una pista que suene a futuro. «Quería algo nuevo para pinchar que sonara universal, positivo y futurista, y esto es con lo que di». El DJ llevaba pinchando la canción en sus conciertos más de un año, y en sus palabras, es el tema que más le han pedido sus fans que publique.

En 2019 pasó algo parecido. Four Tet produjo ‘Only Human’ con el sample de Nelly Furtado, para pincharla en festivales y clubs. Al final tuvo que acabar lanzándola. El verso de Nelly Furtado se engancha como un anzuelo a la cabeza, y consigue un efecto parecido al de ‘On My Mind’ de Diplo. Four Tet estará en el BBK Live de Bilbao el 7 de julio.





