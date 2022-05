Ben Harper, el colaborador más improbable de Harry Styles, visita España

Una de las gracias de ‘Harry’s House’, nuestro «Disco de la Semana», es que no contiene «featurings». Pero sí ha contado con el trabajo de buenos músicos, y Ben Harper es el más notable de ellos, pues aparece en los créditos tocando la guitarra, la acústica y la «slide guitar» en el tema ‘Boyfriends’, precisamente uno de los pocos acústicos del disco de Harry Styles, número 1 mundial.

Ben Harper ha sido noticia recientemente por anunciar una gira que pasará en verano por Madrid, en concreto el el 25 de julio por Noches del Botánico en Madrid, además del 22 de julio por Barcelona y el 23 de julio por Girona. Nos visita en formato banda con The Innocent Criminals, revisando un repertorio que no se va a ceñir precisamente a su último disco, un álbum experimental publicado en 2020 llamado ‘Winter Is for Lovers’, en el que rendía tributo a la lap steel guitar. Era de hecho el único instrumento que sonaba en el largo, dejando piezas tan maravillosas como ‘Inland Empire’.

Su repertorio junto a The Innocent Criminals suele incluir hits editados junto a la banda como ‘Steal the Kisses’ o ‘In the Colors’, pero sin renunciar a temas de su carrera en solitario. Y eso incluye joyas de sus inicios como ‘Waiting on a Angel’ o ‘Forever’… que son las que han conquistado a Harry Styles.

Ha contado el ex miembro de One Direction durante la promoción de ‘Harry’s House’ que los tres primeros discos de Ben Harper le fascinan. Que de hecho la guitarra que utilizó en aquellos tres discos es la misma que ha tocado en ‘Boyfriends’. «Esa guitarra se la había regalado a su hija, y se la ha tenido que pedir de vuelta para tocarla en esta canción, pero sin decirle para lo que era, así que creo que lo estará averiguando ahora. ¡Gracias por dejárnosla! Fue un momento único para todos nosotros porque soy un gran fan de él y conformó un momento realmente especial», indicaba Harry Styles explicando que ‘Boyfriends’ es crítica consigo mismo y con el comportamiento de «novios» que ha tenido por ejemplo su hermana.

Dudamos mucho de que ‘Boyfriends’ llegue a formar parte del repertorio de Ben Harper, aunque cosas más raras se han visto, como Paul McCartney integrando ‘FourFiveSeconds’ a su setlist, y conociendo la disposición de Harry Styles y lo que le gusta reivindicar a un artista alternativo, seguro que algún día veremos a ambos unidos sobre un escenario.

Lo que sí sabemos es que la nueva gira de Ben Harper con los Innocent Criminals se concibe como el gran regreso a la carretera de él y su banda, a los que adivinamos muchas ganas de recuperar hits de aquellos primeros discos como ‘Burn One Down’ o ‘Ground on Down’.