Shakira falla la última bala para evitar su juicio con Hacienda

La relación entre Shakira y Hacienda es bien conocida. Según la Agencia Tributaria, la cantante estafó entre 2012 y 2014 14,5 millones de euros a Hacienda, y desde que la empezaron a investigar siempre ha insistido en su inocencia. La Audiencia de Barcelona acaba de tumbar la única oportunidad que tenía la artista de no ir a juicio al desestimar el recurso presentado por el equipo de la cantante. Por tanto, Shakira se enfrenta a un juez que podría exigir, en el peor de los casos, su ingreso en prisión.

La Fiscalía asegura que entre 2012 y 2014 Shakira ya era residente fiscal en España, es decir, que pasó más de la mitad de los días del año en el país. Al ser residente fiscal estaba obligada a pagar sus impuestos aquí, pero eso no pasó. La cantante está segura de que ella no residió en España a lo largo de esos años y garantiza que solo visitó el país de forma esporádica. Sin embargo, Hacienda determina que las pruebas dicen lo contrario. Pagos con tarjetas de crédito, fotografías, la compra de una vivienda o citas en una clínica son algunas de las pruebas que avalan esta versión.

La cantante presentó un recurso de apelación para persistir en que no hay pruebas suficientes como para confirmar que su país de residencia habitual fuese España. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha desestimado su recurso, por lo que ya no puede evitar sentarse frente al juez. Es improbable que Shakira cumpla condena en la cárcel, porque todavía está abierta la posibilidad de pacto con la Fiscalía, pero no podrá cerrar el asunto sin juicio.

