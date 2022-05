Todo Razzmatazz perrea hasta abajo con Flaca mañana

Barcelona está a punto de convertirse en la capital de la música durante unos días con el Primavera Sound, pero antes de eso, hay un teteo, un racheteo, un mamarre en Razzmatazz imprescindible. Mañana, 27 de mayo, la DJ Flaca presenta su fiesta ‘Chukiteo’, donde el perreo, el dembow y el reggaetón más clásico inundarán la mítica sala catalana. Además, también se podrá disfrutar de Uzielito Miz y Safu.

Flaca es una DJ argentina componente del colectivo CHICA, que tantas fiestas han animado. Su fiesta ‘Dimelow’ es el momento, y ahí pincha sus mixtapes entre los que se encuentra ‘Peligrosa’, la que C.Tangana llegó a bautizar como «best tape ever». La DJ es un referente por ser de las primeras mujeres que se han atrevido a pinchar reggaetón en un ambiente tan «machista, facha y homófobo».

A sus fiestas hay que ir sin vergüenza y con ganas de bailar, porque tal y como explicó en una entrevista con El País, «En España se baila fatal. Los hombres heteros no mueven la cadera. Y las niñas ahí bailando… Hay que perder el miedo. Si te pongo Bad Bunny o Nicky Jam y no te mueves, ve al médico porque bien no estás».

A Flaca la acompañarán Uzielito Mix y Safu. El primero es un DJ y productor mexicano que comparte con Flaca su pasión por el reggaetón antiguo. En Spotify, 4 de sus canciones cuentan con más de 30 millones de visitas. Safu, por otro lado, es una joven artista pamplonesa de origen cubano con mucho flow que busca hacerse un hueco en la música urbana. Es bailarina profesional, y participó en la edición de 2019 de ‘Fama A Bailar’. Las entradas para la fiesta de mañana están disponibles aquí.



