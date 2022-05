Demi Lovato se sale por fin del pop genérico en ‘Skin of My Teeth’

Demi Lovato finalmente se ha dado cuenta. Su carrera musical no podía seguir insistiendo en un pop que perdía interés por momentos. La primera chica Disney que decidió apostar por algo distinto como el rock fue Miley Cyrus, y ha sido todo un acierto. Ahora es Demi Lovato la que quiere probar con la guitarra y la batería. Selena Gomez, por su parte, sigue a lo suyo.

Demi publicó una foto hace unos meses donde escribía literalmente que ese era «Un funeral de su música pop». Detrás de ella y de su equipo asomaban todos los discos de oro y galardones que ha logrado con su música. La frase dejó intuir que la artista trabajaba en algo nuevo y distinto a lo que nos tiene acostumbrados, y el momento ha llegado. Demi Lovato ha publicado el teaser de su próximo single ‘Skin of My Teeth’, su nuevo tema rockero que verá la luz el próximo 10 de junio.

Lovato no ha inventado nada. Ni es la primera en pasarse al pop punk, ni llega pronto a la moda «dosmilera». Este giro no es algo muy arriesgado, pero puede que le de frescura y un empujón que necesita. La guitarra eléctrica no es nueva para ella, que ya la usaba sobre todo en sus dos primeros discos ‘Don’t Forget’ y ‘Here We Go Again’, pero en esta nueva etapa se acerca más al punk, a un pop-rock más adulto.