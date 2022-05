Her Skin recuerda que la perfección no es real, en la delegación italiana de PS

El Primavera Sound incluirá una serie de eventos en celebración de la escena italiana llamado La Festa: The Italian showcase. Reunirá a tres artistas del país mediterráneo que nos ayudará a conocer su música, en concreto una que no tiene nada que ver con Måneskin ni tampoco con la canzone ni tampoco con Raffaella Carrá. Los artistas invitados son Her Skin, Nother y KOKO, y los tres actuarán el martes 7 de junio en el CCCB, el miércoles 8 de junio en la Sala Vol y en el escenario Night Pro del Primavera Sound durante el primer y segundo fin de semana del festival.

Si Nother y KOKO nos hacen pensar por momentos que estamos más bien ante la delegación islandesa de Primavera Pro (de ‘Lines‘ a ‘Sayonara‘), Her Skin es el proyecto de la cantautora Sara Ammendolia. Debutó con un álbum llamado ‘find a place to sleep’, más apegado a la guitarra acústica o incluso al ukelele y ahora ha terminado un segundo llamado ‘i started a garden’ que suena más próximo al revival de indie pop noventero de gente como girl in red, Hatchie y Phoebe Bridgers. En concreto ‘Confident’ va a ser nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Confident’ es uno de los adelantos del disco ‘i started a garden’, al igual que otro tema llamado ‘Heavy Hearted’ que se ha publicado hace tan sólo unos días, versando sobre la imposibilidad de olvidarte de alguien cuando le tienes a mano en el móvil o te lo encuentras todo el rato. Her Skin, que cita entre sus referentes a gente como Big Thief, Vashti Bunyan, Mac DeMarco, Beirut y Joni Mitchell, habla en ‘Confident’ sobre el amor propio recordando que la “perfección no es real y está bien cagarla”. Por eso brilla tanto su estribillo «estos días siento que no hago nada bien», recitado en plan autoayuda, mientras por el tipo de guitarras, pueden venir a la mente bandas de shoegaze como Slowdive o Ride.

En el vídeo. vemos a Her Skin comiéndose una hamburguesa o una tostada, mientras la descripción del mismo en Youtube nos recuerda: «Está OK sentirse mal, está OK perder el tiempo, está OK usar las palabras equivocadas, está OK dejar todo sin titular». Her Skin, que ha estado este año también en el prestigioso festival SXSW, ha girado ya por países como Alemania, Francia o Hungría y, como te decimos, será uno de los talentos de 10 países diferentes que se podrá ver en muy pocos días en Primavera Sound.



