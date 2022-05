Lykke Li está reelaborando ‘EYEYE’ como un «sueño sonoro»

Lykke Li lanzó la semana pasada su quinto álbum ‘EYEYE‘, que aun sin ser su mejor disco, regala buenas canciones como ‘NO HOTEL‘, ‘YOU DON’T GO AWAY’ o ‘HUGHWAY YO YOUR HEART’. La artista sueca ha contado a NMY que está reimaginando el concepto del álbum para convertirlo en un «sueño ambiental, instrumental y sonoro».

En la crítica de ‘EYEYE’ que hizo JENESAISPOP, se arroja luz sobre la sensación de improvisación que transmite el álbum. «Las melodías realmente no son tan ambiciosas como las de ‘I Never Learn’. Más bien se echa en falta que Lykke juguetee más con ellas. Que les dé alguna vuelta. En su estado actual suenan algo planas». Parece que a la cantante también se le ha quedado ese sabor de boca, porque ahora quiere explorar los elementos más etéreos de las canciones, tocar los aspectos más psicodélicos.

Puede que esta nueva versión de ‘EYEYE’ sea un acierto, porque le puede aportar esa frescura que no tiene el disco original. «Quiero llegar a algo donde nunca he estado. Sentí que este era el camino más interesante para explorar». No es la primera vez que reelabora un trabajo discográfico. Su álbum ‘So Sad So Sexy‘, de 2018, también tuvo una hermana un año más tarde: ‘Still Sad Still Sexy’.

