Dcode anuncia al fin su cartel 2022

Dcode tuvo que posponer su edición 2021 cuando parecía que la pandemia tocaba a su fin. Únicamente la organización comunicaba que la nueva edición tendría lugar en septiembre de 2022, lo que dejaba últimamente una gran pregunta en el aire: ¿coincidiría la edición 2022 con Madrid Cool Sunset?

Finalmente no será así. Dcode se celebrará una semana después que la cita construida en Madrid en torno al gancho de Rage Against the Machine. Dcode se celebra el día 17 de septiembre con un cartel que reúne a Crystal Fighters, The Kooks, Deluxe, Years & Years, The Hives, Viva Suecia, Xoel López, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Shinova, Delaporte y Maxïmo Park, entre otros.

Entre las particularidades de los shows, The Kooks nos visitan con un formato “greatest hits” y Deluxe ofrece su única actuación de 2022. Como podéis apreciar, el nombre de la banda autora de ‘Que no’ aparece diferenciado del proyecto de Xoel López en la cartelería. Las 5.000 primeras entradas valdrán 39 euros y salen a la venta este 1 de junio en Live Nation.

