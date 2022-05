Beth Orton anuncia álbum y lanza su primer single ‘Weather Alive’

Beth Orton ha anunciado que prepara un nuevo disco 6 años después del último. El trabajo que relevará a ‘Kidsticks‘ de 2016 es ‘Weather Alive’, y verá la luz el próximo 23 de septiembre. El disco es el primero que la cantante publica con su nuevo sello discográfico, Partisan Records, y ha lanzado su primer y homónimo single como adelanto.

En ‘Weather Alive’ Orton juega con un sonido ambiental que acaricia notas de piano, sintetizadores y percusión. Su voz, limpia, directa y pura, se presenta muy expresiva bailando entre el canto y la palabra hablada. La canción transporta a un clima de naturaleza y espiritualidad.

«A través de la escritura de estas canciones y la creación de esta música, encontré mi camino de regreso al mundo que me rodea, una forma de llegar a la naturaleza y a las personas que amo y me importan», dice Orton en una nota de prensa. «Este disco es una exploración sensorial que permitió una conexión con una conciencia que estaba buscando. A través de la resonancia del sonido y un viejo piano golpeado que compré en Camden Market mientras vivía en una ciudad en la que no tenía intención quedarme, encontré aceptación y una forma de sanación».

Orton se encuentra de gira con Alanis Morissette, y visitará España próximamente pero esta vez sin la compañía de Alanis. La cantante actuará en las Noches del Botánico de Madrid, el 2 de julio, en una noche donde también actuará Belle and Sebastian. Todavía quedan entradas disponibles aquí.

Tracklist de ‘Weather Alive’:

01. Weather Alive

02. Friday Night

03. Fractals

04. Haunted Satellite

05. Forever Young

06. Lonely

07. Arms Around a Memory

08. Unwritten