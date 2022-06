Of Montreal tienen listo un nuevo disco, el 18º de su carrera, y se llama ‘Freewave Lucifer F ck’. Saldrá en breve: el 29 de julio, sucediendo a su disco anterior, ‘I Feel Safe With You, Trash’, que se editó en 2021.

El single que se presenta hoy se llama ‘Marijuana’s a Working Woman’ y suena a ídem, prolongándose casi 6 minutos entre varios cambios de tempo y estilo, como es habitual en los autores de aquella obra maestra llamada ‘The Past Is a Grotesque Animal’.

El single y todas las canciones del álbum están influidas por «el aislamiento de la pandemia y la lucha psicológica interior en ese tipo de existencia». Las letras se definen como «un collage de todo lo absorbido y percibido en ese periodo». Indica Kevin Barnes: «Cambié el alcohol por la marihuana durante de la pandemia y a eso es a lo que se refiere el título de la canción».

01 Marijuana’s a Working Woman

02 Ofrenda-Flanger-Ego-à Gogo

03 Blab Sabbath Lathe of Maiden

04 Après Thee Dèclassè

05 Modern Art Bewilders

06 Nightshift

07 Hmmm



