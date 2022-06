Maggie Rogers se entrega a la pasión en su nuevo pepinazo pop-rock

Maggie Rogers publica su nuevo disco el 29 de julio. ‘Surrender’ será su segundo trabajo, y el primero desde que obtuviera una nominación a Artista revelación en los premios GRAMMY. El primero, ‘Hard it In A Past Life‘, salió a principios de 2019.

‘That’s Where I Am’ ha sido la intensa carta de presentación de ‘Surrender’, pero Maggie Rogers acaba de publicar el que se puede considerar el verdadero single del disco. ‘Want Want’ te gustará si te gustan los Garbage más comerciales, el único disco de Sky Ferreira (por ahora). Es la Canción Del Día.

- Publicidad -

‘Want Want’ habla sobre el deseo. O, en palabras de Rogers, sobre el «sexo» y sobre «el poder de dar prioridad al placer». Rogers expresa estas ideas a través de varias ideas musicales que transmiten una energía imposible de «resistir» (como canta ella en la canción). Las baterías suenan enormes, dispuestas a arrasarlo todo; el estribillo «when you want want what you want» deja sin aliento y la canción llega a su cumbre a través de un chillido capaz de romper cristales.

Maggie se muestra dudosa al principio. Teme que el sexo con su chico (que al parecer forma parte de su banda) sea un desastre, y además confiesa que es dada a «huir» de ese deseo, pero que «cuando me voy, tú me atraes de vuelta a ti». En el estribillo ya se encuentra completamente entregada a la pasión: canta que «no puedes esconder el deseo cuando lo sientes» y que «puede que muera si no vives para probarlo».

- Publicidad -

‘Want Want’ es una descarga de adrenalina y pasión. Suena a una Florence + the Machine más rockera, más alternativa, más grunge. Más noventera, en definitiva. Es un pepinazo pop-rock, en otras palabras. Y su vídeo dirigido por Warren Fu también evoca los años dorados del «alt-rock» americano. Un karaoke, una peluca… y mucha electricidad.