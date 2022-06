The Mountain Goats, en «esto por venganza» en ‘Training Montage’

Entre las novedades musicales de este viernes, lo nuevo de The Mountain Goats, uno de los grupos rock underground fundamentales del siglo gracias a la edición de álbumes como ‘All Hail West Texas’ o ‘The Sunset Tree’. Su último disco hasta ahora era ‘Dark in Here‘ publicado el año pasado.

‘Bleed Out’ será su nuevo disco el próximo 19 de agosto, que de momento presentan con un vídeo para su single ‘Training Montage’. Según XL, su distribuidora en España, el disco será «una experiencia cinemática inspirada en las películas de acción de los años 60, 70 y 80». De ahí su portada.

El single se inspira en una máxima habitual en las pelis de acción, exactamente «hago esto por venganza». Este single ‘Training Montage’ es la pista 1 y literalmente asienta «el tono que sigue después en la secuencia de ‘Bleed Out’. El disco pretende ser «energía y explosión ejecutada por un grupo de amigos que estaban felices de reunirse en una habitación todos juntos para hacer ruido». Este será el tracklist del álbum y este es su nuevo videoclip casero.

01 Training Montage

02 Mark on You

03 Wage Wars Get Rich Die Handsome

04 Extraction Point

05 Bones Don’t Rust

06 First Blood

07 Make You Suffer

08 Guys on Every Corner

09 Hostages

10 Need More Bandages

11 Incandescent Ruins

12 Bleed Out



