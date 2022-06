La playlist del top 40 de JNSP supera los 1000 suscritos

Esta semana os agracedemos la suscripción a la playlist del top 40 de JENESAISPOP, que supera ya los 1.000 suscritos. No es «Ready for the Weekend» (novedades semanales, con casi 6000), pero cada vez más gente escucha también esta otra playlist que supera dos cribas: primero la selección de la redacción, después el voto del público. Al final del top 40, 10 nuevos candidatos. El resultado habitual es una colección de hits potenciales o en acto que pueden incluir desde favoritos del site como Amaia, Rosalía y Florence + the Machine, a clásicos del indie como Belle & Sebastian (que esta semana suben por segunda semana consecutiva), el underground nacional de Biznaga y Adiós Amores, o rarezas internacionales como Orville Peck. Cada sábado por la mañana, nueva lista.

Esta semana Amaia y Aitana se mantienen en la cima con ‘La canción que no quiero cantarte’, mientras la entrada más fuerte es ‘La prendo’ de Bad Gyal. ‘Potion’ de Calvin Harris y Dua Lipa llega al puesto 5 y en otros puntos de la tabla entran Sky Ferreira y Oliver Sim, y también aparecen Nation of Language y Hayley Kiyoko.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Adiós Amores / Noche iluminada

Amaia / Yo invito

Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Arcade Fire / The Lightning II

Bad Gyal / La prendo

Becky G / Bailé con mi ex

Belle & Sebastian / Talk to Me, Talk to Me

Biznaga, Triángulo de Amor Bizarro / Domingo especialmente triste

Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug / Potion

Camilo Cabello, WILLOW / pshychofreak

Cariño / llorando en la acera

Chanel / SloMo

Charli XCX / Used to Know Me

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Cornelia Jakobs / Hold Me Closer

Death Cab for Cutie / Roman Candles

Florence + the Machine / Free

Florence + the Machine / King

Florence + the Machine / My Love

Flume, Caroline Polachek / Sirens

Fontaines DC / I Love You

Harry Styles / As It Was

Harry Styles / Late Night Talking

Hayley Kiyoko / for the girls

Jamie xx / Let's Do It Again

Joe Crepúsculo, Aaron Rux / Carreteras de pasión

Kendrick Lamar / N95

La Casa Azul / No hay futuro

Lizzo / About Damn Time

Los Estanques, Anni B Sweet / Caballitos de mar

LUNA KI / Febrero

Maggie Rogers / Want Want

Metronomy / Things Will Be Fine

Natalia Lacunza / Muchas cosas

Nation of Language / Across that Fine Line

Oliver Sim, Jimmy Somerville / Hideous

Orville Peck / Daytona Sand

Post Malone, Doja Cat / I Like You

Röyksopp, Astrid S / Breathe

Rigoberta Bandini / Ay Mama

Rocío Márquez, BRONQUIO / Un ala rota

Rosalía / Candy

Rosalía / Saoko

Shakira, Rauw Alejandro / Te felicito

Sky Ferreira / Don't Forget

The Weeknd / Out of Time

Tove Lo / No One Dies from Love

Travis Birds / A veces sueño

Wallis Bird / What's Wrong with Changing?

Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius / Spitting Off the Edge of the World Ver resultados