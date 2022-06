La cárcel de Bronquio y 41V1L es la «calle de la tristeza»

Esta semana estamos celebrando ‘Tercer cielo’ de Rocío Márquez y Bronquio como «Disco de la Semana». El único «featuring» del álbum es el de 41V1L (Livia), que aparece en el single ‘De mí’, la rumba. Pero hoy vamos a recomendar un tema que no está en este disco sino en el de Bronquio, también destacable.

Aparte de temas como ‘Granada’, que ya os presentamos, y ‘Fraudulento’, la canción estrella del álbum ‘Sea lo que sea’ es ‘Fui a comprar el cárcel’, que es precisamente una colabo entre Bronquio y también 41V1L. Es nuestra «Canción del Día» hoy. Más identificable como «Vivo en la calle de la tristeza» o «La Calle de la Tristeza» para los amigos. Y su descripción es así de intrigante: «si nunca has ido a comprar a la cárcel, no sabes lo que te pierdes».

‘Fui a comprar a la cárcel’ está influida por Los Chichos y Los Chunguitos, aunque al final no está tan lejos de un reggaetón. Nos cuenta 41V1L cómo surgió a través de un WhatsApp de voz: «Surgió como una rumbita, con una candencia de fandango rara comercialoide. Y le dimos un groove sabrosito. Como las demás canciones, surgió de letras y cadencias que yo tenía, se las presento a Santi, y Santi las convierte en lo que son».

El tema habla de «los peligros de anillarse un visigodo y otros riesgos como los amores platónicos», aunque la letra sugiere que habla de una prisión interior, a lo contribuye su atmósfera profundamente opresiva. «Habla de cómo el ser humano vive en determinados hemisferios de su cerebro y todo es susceptible de ser alterado. Se me alteró debido a una punción de lo que yo considero que era una persona que era un visigodo. Pero a lo mejor era un chaneke, vete tú a saber. Habla de una prisión interior pero a causa de una alteración en mi exterior».

En cuanto a por qué el nombre de ‘Fui a comprar a la cárcel’, concluye 41V1L también misteriosa: «No es sencillo, ni siquiera yo lo entiendo. He escrito a todas las Facultades de Psicología de España y me han dicho que nomenclaturas no me faltan, pero que sus investigaciones no van en esa línea. Un cisma en la existencia humana».