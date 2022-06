El otro ‘All I Want for Christmas Is You’: Andy Stone denuncia

De todos es sabido que ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey ha terminado siendo su mayor hit. Aunque le costara 25 años llegar al número 1, actualmente es el villancico preferido en todo el mundo. En cuanto llega el Día de Acción de Gracias y el Black Friday comienza sistemáticamente un ascenso imparable en las listas, que le lleva a terminar en el número 1 en torno al Día de Navidad.

Pero hubo otros ‘All I Want for Christmas Is You’ antes de esto, y hay quien quiere sacar crédito de ello. Se trata del autor Andy Stone, que co-escribió un tema así llamado 5 años antes del disco navideño de Mariah Carey. Lo hizo para la banda de country Vince Vance & the Valiants, que publicaron un ‘All I Want for Christmas Is You’ tan pronto como en 1989. Ahora Stone ha denunciado a Mariah Carey por la friolera de 20 millones de dólares por «los daños que le ha causado». Se la acusa de una infracción de copyright y por apropiación indebida.

- Publicidad -

En la denuncia formal, no solo aparece Mariah Carey sino su co-autor Walter Afanasieff y Sony Music Entertainment. El ‘All I Want for Christmas Is You’ de 1989 no tiene casi nada que ver con la canción de Mariah Carey, pues está más orientado a la balada 50’s, sonando más cercano realmente a una de las baladas de ‘Grease’, tipo ‘Hopelessly Devoted to You’ de Olivia Newton-John, o incluso el ‘Make You Feel My Love’ de Bob Dylan.

Lo que sí tiene en común, aparte del nombre de la canción, es el concepto. La letra de este otro tema dice cosas como «no necesito cosas caras, no me importan / Todo lo que quiero no se puede encontrar debajo de un árbol de Navidad» que podrían aparecer perfectamente en el tema de Mariah Carey. De hecho, en el de esta aparece una frase casi clavada. De «All that I want, it can’t be found underneath the Christmas tree» pasamos a «I don’t care about the presents underneath the Christmas tree».

- Publicidad -

El ‘All I Want for Christmas Is You’ de Vince Vance & the Valiants solo fue un éxito en las listas country y es curiosa su inspiración en los años 50 y 60, pues a su vez hubo otro tema llamado ‘All I Want for Christmas Is You’ en 1966. Lo interpretó entonces Carla Thomas y contenía la frase «Give the neighbours all the presents under the tree». Os dejamos con los 3, aunque en este caso son sus letras y conceptos los más comparables.