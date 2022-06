Pixies estrenan la popera ‘There’s A Moon On’ y anuncian disco

Pixies anuncian disco y estrenan single, a tiempo de su inminente gira, que les traerá a Mad Cool. El octavo álbum del grupo, que sucede a ‘Beneath the Eyrie‘, se llama ‘Doggerel’ y se publicará el 30 de septiembre de 2022 con BMG. El single se llama ‘There’s A Moon On’ y es un pegadizo tema de 3 minutos de duración, perteneciente a su faceta más directa.

El guitarrista Joey Santiago dice sobre el tema: “Esta vez hemos crecido. Ya no tenemos canciones de menos de dos minutos. Tenemos pequeños descansos, arreglos más convencionales, pero aun así nuestra marca está ahí”. El vocalista y guitarrista Black Francis agrega: “Estamos tratando de hacer cosas que son muy grandes, curradas y orquestadas. Me gusta mucho tocar punk, pero no puedes crear punk artificialmente. Hay otra manera de hacer esto, hay otras cosas que podemos hacer con esta energía extra especial que estamos encontrando, en esto estamos”.

En cuanto al álbum, Black Francis se presentó en el estudio con 40 canciones preparadas y las trabajó junto al resto de la banda: Santiago por primera vez tiene créditos en 2 de los temas. Su sello avanza más pistas: «Será rock brutal, pop de salón y además folk irreverente. Como siempre, cuentos con fantasmas, fuerzas cósmicas o imaginar una vida futura digital y sin un Dios detrás. Y mientras tanto, allí mismo en las noticias, se acerca otra tormenta lejana». BMG define ‘Haunted House’ como «una mezcla enérgica de Pop de los 50 con miedos tanto literales como metafóricos», compara ‘Vault of Heaven’ con «Rock desértico a lo Morricone» y define ‘Pagan Man’ como «una alegre melodía de folk-rock».

El arranque del disco será «con la intensidad y el surrealismo de ‘Nomatterday’ y asegura que ‘Dregs of the Wine’ está influida por The Who. «Seguramente será la primera y última canción de Pixies en nombrar a Van Halen», bromea la compañía.

El tracklist del álbum queda como sigue:

01.Nomatterday

02.Vault of Heaven

03.Dregs of the Wine

04.Haunted House

05.Get Simulated

06.The Lord Has Come Back Today

07.Thunder and Lightning

08.There’s A Moon On

09.Pagan Man

10. Who’s More Sorry Now?

11.You’re Such A Sadducee

12.Doggerel