Big Thief cancelan finalmente sus dos conciertos en Israel

Big Thief han anunciado hoy la cancelación de sus dos actuaciones en Tel Aviv tras la avalancha de críticas en redes sociales.

Hace cinco días, el grupo de indie folk hizo público en redes el anuncio de dos shows en Tel Aviv, los días 6 y 7 de julio. En el mensaje que publicaron, la banda explicó que su principal motivación para tocar en Tel Aviv era que es el lugar en el que se crió el bajista del grupo, Max Oleartchik. También mencionaron que eran «conscientes» del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), el cual lucha por aumentar la presión económica y política sobre Israel como protesta por su tratamiento hacia la población palestina. Big Thief terminaron el comunicado diciendo que donarían las ganancias de esos conciertos a ONGs a favor de la causa palestina.

- Publicidad -

Este anuncio fue recibido de forma bastante negativa en redes sociales, y hoy el grupo ha cambiado de decisión. En su nuevo mensaje, Big Thief comienzan clarificando su oposición a la «ocupación ilegal y opresión sistemática contra el pueblo palestino» y reflexionando sobre algunas de las afirmaciones de su primer post.

El grupo también ha dado a entender que la decisión final de cancelar los dos conciertos en Israel ha llegado a través del diálogo con «amigos, familia, defensores y aliados del movimiento BDS, palestinos y ciudadanos israelíes a favor de la lucha por la justicia para Palestina». Adicionalmente, han pedido perdón a aquellos que hayan herido con «la temeridad e ingenuidad» de su primer comunicado.

- Publicidad -

Esta polémica llega cuatro meses después de la salida del último álbum de la banda, ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’, lanzado en febrero de este año.