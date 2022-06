Queens of the Stone Age se caen de Mad Cool, que suma nombres

Mad Cool comunica el que va a ser su cartel definitivo, en el que hay espacio para buenas y malas noticias. La mala es que Queens of the Stone Age, con uno de los mejores directos sobre la faz, se caen del cartel. Se indica: «por motivos ajenos al festival, el grupo se ha visto obligado a cancelar su gira completa. A pesar del esfuerzo realizado durante meses para tratar de mantener la banda en el festival, finalmente no ha sido posible».

La buena es que hay 21 incorporaciones. Son Incubus, Mother Mother, Don Broco, CL, Only The Poets, Alyona Alyona, Noisy, Alina Pash, ORSLOK, Jimena Amarillo, b1n0, Florence Arman, Gurriers, Megane Mercury, Gui Aly, Amor Líquido, Mori, Andreew, Miqui Brightside (dj set), Laura Put dj y Mechudo (dj set).

Gigantes del rock como Metallica, Muse, Kings of Leon, Pixies y Jack White, junto a otros nombres del pop actual como Nathy Peluso y Natos y Waor actuarán en Mad Cool. Florence + the Machine y Stormzy aparecen también en primera línea, mientras en tamaño medio en el cartel encontramos a gente tan interesante como Haim, Chvrches, Carly Rae Jepsen o Leon Bridges.

La organización sugiere visitar su web oficial para información sobre «los cambios e impacto en las entradas del viernes 8 de julio». Los abonos de 3 y 4 días están agotados, así como los tickets de día de miércoles, jueves y viernes, quedando aún para el sábado y para el domingo.



