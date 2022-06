RFTW: Zahara y Alizzz, Halsey, Demi Lovato, Natalia Lacunza, BTS…

Hoy se publican los nuevos discos de Natalia Lacunza, Cristina Quesada, BTS, George Ezra, Neneh Cherry, Sinead O’BRrien, Will Joseph Cook (en la imagen) y Grace Ives, este último “best new music” en Pitchfork. De todos ellos os ofrecemos muestras en la playlist de novedades “Ready for the Weekend” y ojo porque ANOHNI canta ‘Woman’ de Neneh Cherry.

Además, Zahara presenta el primer single de ‘REPUTA’, una revisión de ‘Berlín U5’ con Alizzz. Hay grandes novedades de gigantes del pop como Halsey, Demi Lovato, Pharrell, SZA, Danger Mouse, Shygirl, Regina Spektor… Mientras en España destacamos nuevos temas de Rigoberta Bandini, Junco y Diamante, mariagrep, Queralt Lahoz, Los Fresones Rebeldes, Karavana, The Crab Apples con Anne Lukin, Bizarrap, DORA, Kimberley Tell, Yarea, Confeti de Odio, Lidia Damunt, etcétera.

Están de vuelta Pixies, Rae Sremmurd, Kid Cudi y hay nuevos temas de Maluma, Bastille… incluyendo la playlist la variedad de Sebastian Yatra, Myd, Of Monsters and Men y Machine Gun Kelly. En elaboración.

