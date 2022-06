Sesión de Control: Rothrigo, Menta, Nico B, François…

Renovamos nuestra playlist Sesión de Control, dedicada al pop nacional o en castellano, comenzando con Rothrigo, el madrileño asentado en Londres que ya os presentamos con el disco ‘Apple Juice‘ y que ahora ha estrenado un ‘Avoid Everything Forever’ que vuelve a inspirarse en la década de los 50.

Entre las revelaciones, hay nuevo tema del catalán Franc (Francesc Abril); François ha subido su tercer tema, ‘Dónde iré’ y LaSol presenta una producción electrónica llamada ‘deeper’ tras su ‘morriña EP’. Hoy mismo, Masoniería publica en Austrohúngaro otro corte de la banda sonora de ‘La amiga de mi amiga’, peli de Zaida Carmona y temática lésbica que se presentará en La Cineteca de Madrid el 1 de julio.

El rock viene de mano de proyectos como Castro, Caballo Prieto Azabache y Repion, estas últimas teniendo a Dover en su punto de mira -los primeros, no los de ‘Let Me Out’-. Por su parte, el shoegaze de las andaluzas Uniforms parece que va a mutar no sabemos si al gótico o a la electrónica a juzgar por su nuevo tema ‘I Quit’. También ajena a etiquetas, pero bien distinta, es ‘Nenúfares’ de NICO B. y Cosme Pelotillo, que se debate entre la música urbana y el rock.

El Buen Hijo tiene nuevo EP en el mercado, Menta continúa presentando las canciones de su próximo disco en Sonido Muchacho y Capitán Sunrise han estrenado la electropop ‘Tinder Sorpresa’ como parte de un single de 2 canciones.

Completamos la playlist con Lisasinson, el R&B de Mafalda, el rock lo-fi de L’Hereu Escampa, la apuesta de MTINES como «canción del verano en Cataluña» y Rorro, aquí un poco menos R&B y más synth-pop.