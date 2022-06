Ionna Lee ha acudido esta semana a Twitter para notificar que revistas musicales como Rolling Stone o Loud and Quiet ya no cubren su trabajo. No les culpo: cada semana salen tantos discos nuevos que es imposible abarcarlos todos. Tampoco la culpo a ella: iamamiwhoami -su proyecto audiovisual junto a Claes Björklund- ha sido uno de los grupos de synth-pop nórdico más queridos de la última década. Hoy, ya solo sus fans parecen acordarse de él.

Pero Lee tampoco lo ha puesto fácil: el primer single de ‘Be Here Soon’, el primer álbum de iamamiwhoami en ocho años, era ‘don’t wait for me’, una balada bonita, pero no histórica, más bien modesta, que no saca demasiado provecho de su (posible) inspiración en ‘The World Spins’ de Julee Cruise. No deja demasiada huella, y lo mismo se puede decir de todo el álbum.

‘Be Here Soon’ representa el regreso de iamamiwhoami en un contexto vital muy diferente al de antaño. Él ha sido padre, ella esperaba un bebé cuando el dúo se reunió, y las canciones de ‘Be Here Soon’ hablan de los cambios psicológicos y físicos a los que se ha enfrentado Lee durante la composición del álbum. Cambios que también se reflejan musicalmente en un trabajo que ya no se centra en el sonido de los sintetizadores. Aquí no hay ni remotamente nada parecido a ‘play’ o ‘Fountain’. Más bien, ‘Be Here Soon’ rebaja intensidad y apuesta por un estilo próximo al soft-rock por el que asoman pinceladas de jazz, folk o ambient. Suena tan orgánico que a duras penas parece del mismo grupo.

El «cambio» es patente no solo en un tema que directamente se titula ‘Changes’ y que es el mejor single de todos, con sus referencias a «avanzar cada vez más lejos» y a «permanecer unidos con los nuestros como miel en la piel desnuda». Otro de los temas lleva el nombre de ‘canyon’, contiene coros bucólicos que remiten a Fleetwood Mac y cuenta con la colaboración del cantautor Lars Winnerbäck. De la parte instrumental de ‘Be Here Soon’ emergen paisajes tan bellos como los de ‘flying or falling’, que aúna guitarras acústicas, coros celestiales y percusiones tipo tabla; o ‘zeven’, en el que la música precisamente parece avanzar libre.

‘Bere Here Soon’ es un álbum de folk-pop que presenta instrumentales muy cuidados y bonitos. Lamentablemente, las canciones no resultan tan cautivadoras. Y no solo porque ‘thunder lightning’, escuchada hoy, solo pueda recordar a… ‘Solar Power’. Ionna Lee sigue siendo una vocalista con mucho enigma pero, salvo unas pocas excepciones, como ‘changes’, las melodías de ‘Be Here Soon’ no están especialmente inspiradas. Canciones como ‘i tenacious’ o la pianística ‘a thousand years’ se hacen especialmente pesadas. Es una pena porque el cambio a un sonido más orgánico sienta bien a iamamiwhoami, pero ‘Be Here Soon’ no ese gran disco de «comeback» que podría haber sido.