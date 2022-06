Muere Julee Cruise

Julee Cruise ha muerto a los 65 años de edad. Su viudo, Edward Grinnan, ha comunicado la noticia a través de un mensaje publicado en una página de Facebook dedicada a los B-52’s. Julee cantó con la banda de Athens en más de una ocasión, sustituyendo a Cindy Wilson, y explica que Julee fue muy feliz cantando con el grupo y que, durante su partida, sonaba ‘Roam’ de fondo.

Más que por sus pinitos en los B-52’s, Julee Cruise será por siempre recordada por ser la mágica voz que cantó ‘Falling’, la canción principal de ‘Twin Peaks‘. Una canción tan indisociable de la serie como sus propios personajes.

Si, por un lado, la banda sonora de Angelo Badalamenti es una de las más queridas de la historia de la televisión, el trabajo de Cruise, David Lynch y Badalamenti en ‘Floating into the Night’, el debut de Cruise, dio lugar a uno de los álbumes clave del dream-pop de todos los tiempos. Hoy escuchar ‘Mysteries of Love’ o ‘Rockin’ Back Inside My Heart’ acongoja tanto como antes.

Cruise, que hizo cameos tanto en ‘Twin Peaks’ como en ‘Fire Walk with Me’ y en el regreso de ‘Twin Peaks’ de 2017, publicó apenas cuatro discos. En 1993 editó ‘The Voice of Love’, en 2002 ‘The Art of Being a Girl’ y en 2011 ‘My Secret Life’, pero ninguno de ellos igualó el impacto de ‘Floating into the Night’: ‘Falling’ ha sido versionada por artistas tan dispares como Xiu Xiu o Bastille. Recientemente, la artista ambient Ana Roxanne ha versionado ‘The World Spins’ en directo.

Hace unos años, Cruise reveló que padecía lupus y que se encontraba en un deplorable estado de salud. Entonces decía que estaba preparada para «irse». Hoy, la icónica artista ya «vaga sin alas, sin ruedas, alrededor del mundo».