Taylor Swift intriga cual Marianne Faithfull en ‘Carolina’

Entre las novedades de este viernes que os presentamos en «Ready for the Weekend», destaca ‘Carolina’, lo nuevo de Taylor Swift. Se trata de su aportación a la banda sonora de ‘Where The Crawdads Sing’, la película inspirada en la novela del mismo nombre, en España conocida como ‘La chica salvaje’.

‘Carolina’ es abiertamente un descarte de ‘folklore‘, como muestra incluso la holgazana portada del single (¿no había retales de otra cosa?). Sin embargo, lo parece más por el tono de la canción que por su calidad; de hecho, es nuestra «Canción del Día» hoy.

Estamos ante una de las composiciones más sombrías de Taylor Swift, pues muestra una gravedad que asociamos más a cantautoras como Marianne Faithfull. Y más a la Marianne Faithfull de los últimos años, que hemos escuchado en álbumes como ‘Before the Poison’ que a la de su clásico ‘Broken English’.

Novela y película tratan la historia de una niña de 6 años abandonada que ha de sobrevivir por su cuenta y ‘Carolina’ -que se refiere a North Carolina- aprovecha esa leyenda para plantear con gran extrañeza «perdida nací, sola llegué y sola siempre estaré». Después, refiriéndose al estado, indica: «Carolina sabe por qué durante años he vagado / libre como los pájaros, ligera como un susurro / Carolina lo sabe».

Aunque los seguidores de Taylor comparan este tema con ‘Safe & Sound’ de ‘Los juegos del hambre’, lo cierto es que ni en aquella había sonado tan intrigante. ‘Carolina’ es una de esas bandas sonoras capaces de llevarte a las salas de cine a ver una película, de tanto que llaman la atención sobre el argumento; y seguramente una de las que crecen también al salir de ellas.

Taylor Swift describe la composición así, como nos comunica Universal España: «Hace aproximadamente un año y medio escribí una canción sobre una historia increíble, la historia de una chica que siempre vivió fuera, mirando hacia dentro. En sentido figurado y literal. La yuxtaposición de su soledad e independencia. Su anhelo y su quietud. Su curiosidad y su miedo, todo enredado. Su persistente dulzura… y la traición del mundo hacia ella. Lo escribí sola en medio de la noche y luego Aaron Dessner y yo trabajamos meticulosamente en un sonido que sentimos que sería auténtico para el momento en que esta historia tiene lugar. Pedí el deseo de que algún día lo escucharan 🥺».

Añade: «‘Where The Crawdads Sing’ es un libro en el que me perdí por completo cuando lo leí hace años. En cuanto me enteré de que se estaba preparando una película protagonizada por la increíble @daisyedgarjones y producida por @reesewitherspoon, supe que quería formar parte de ella desde el punto de vista musical. Escribí la canción en solitario y le pedí a mi amigo Aaron Dessner que la produjera. Quería crear algo inquietante y etéreo que estuviera a la altura de esta hipnótica historia».