Después de un disco de remixes de corte ochentoso a pocos le puede apetecer una obra experimental por parte de Perfume Genius, pero ‘Ugly Season’ no es un disco al uso. Se trata de la música de ‘The Sun Still Burns Here’, el espectáculo de danza interpretativa de Mike Hadreas y Kate Wallich, grabada en disco. Hadreas consideraba que la música que compuso para ‘The Sun Still Burns Here’ valía demasiado la pena como para que no quedase registrada, y ‘Ugly Season’ es el resultado.

El proyecto teatral de Perfume Genius viene de largo. De hecho, la música de ‘The Sun Still Burns Here’ se compuso antes incluso que ‘Set My Heart on Fire Immediately’, el último álbum de Hadreas, viera la luz en primavera de 2020. En ‘The Sun Still Burns Here’, Hadreas, Wallich y la diseñadora escénica Amiya Brown utilizan el contexto del escenario y de la danza interpretativa para explorar temas como el «deterioro, la catarsis y la trascendencia del cuerpo».

‘Ugly Season’, el álbum que cobija la música que suena en aquel espectáculo, es previsiblemente oscuro e incluso incómodo. La sensibilidad melódica de Hadreas penetra todas las piezas, que suenan íntimas, melancólicas y engañosamente inocentes, pero los instrumentos crean paisajes que, no por bellos, son menos turbios. La tensión de ‘Just a Room’, por ejemplo, trae a la mente aquella banda sonora que Björk creó para Matthew Barney, y ‘Hellbent’ se recrea en la disonancia y en la distorsión de guitarras.

Hay preciosismo en ‘Teeth’, que, con su colchón de xilófonos, clarinetes y otros instrumentos, advierte del atractivo que se esconde tras la deconstrucción de una canción de Perfume Genius. La fluidez del jazz -y del baile- está muy presente también en ‘Herem’, que mezcla un poco de esoterismo, un poco de gagaku japonés y un poco de ‘Twin Peaks’ antes de meter beats electrónicos en la mezcla. ‘Eye in the Wall’ es una fantasía tribal que supera los 9 minutos.

‘Ugly Season’ no es un álbum que vaya a encandilar a quienes han seguido de cerca la evolución de Perfume Genius desde su primer disco hasta el último. Lo más parecido a una canción pop lleva el título de ‘Pop Song’ por una razón: se diferencia claramente del resto. Su tarareable (y tarareada) melodía se pega, pero en ‘Ugly Season’ habita dentro de un esbozo. El dub de ‘Ugly Season’ tampoco está particularmente inspirado pero es de esperar que, en el contexto de la obra teatral, cobre más sentido, como todo el disco.