Kanye West es noticia por aparecer en ‘Hot Shit’, el nuevo single de Cardi B, y también por otro motivo más espinoso. Marshall Jefferson, autor del hit de house primigenio ‘Move Your Body‘, ha demandado al rapero por samplear esta influyente producción sin permiso.

Este año, ye ha publicado ‘Donda 2‘, la segunda parte de ‘Donda‘, y uno de los temas incluidos es ‘Flowers’. Jefferson defiende que ‘Flowers’ samplea ‘Move Your Body’ hasta en 22 ocasiones, y añade que el propio equipo de ye le comunicó que el tema sería sampleado. Sin embargo, ‘Flowers’ ha salido sin que Jefferson esté siendo compensado económicamente por él.

- Publicidad -

En la denuncia aparecen apelados también Universal Music Group y Kano Computing Ltd (la empresa que ha desarrollado el Stem Player, el reproductor musical de Kanye a través del cual ‘Donda 2’ ha visto la luz). Jefferson busca llevar a West a juicio o, en su lugar, obtener una compensación de 150.000 por infracción.

En declaraciones recogidas por The Guardian, Jefferson se muestra decepcionado con West porque ambos son dos artistas negros procedentes de Chicago. En sus palabras: «Me han sampleado miles veces. Hay una forma correcta de hacerlo y otra que no lo es. Que otro artista que, como yo, es negro y es de Chicago, me la juegue de esta manera, es decepcionante».

- Publicidad -

Específicamente, a Jefferson no le cuadra que Kanye se las dé activista por los derechos de los artistas dentro de la industria musical pero luego utilice una canción ajena sin hacer uso de los cauces legales. «Por un lado , West lucha por los derechos de los artistas pero, por el otro, no tiene ningún reparo en quitarle el derecho a otros de sus compañeros», señala. ‘Donda 2’ salió a través de un reproductor musical de precio prohibitivo para asumir el control pleno de las canciones y «liberar a la música del sistema opresor» que es la industria musical.

‘Move Your Body’ se lanzó en 1986 a través de Trax Records, y es conocido ser uno de los primeros temas de house que utilizaron una melodía de piano.