Cardi B ha publicado su anunciado nuevo single, ‘Hot Shit’, y los artistas invitados son de alto calibre. La primera canción de la artista neoyorquina desde ‘Bet It’, lanzada el pasado noviembre como parte del soundtrack de la película ‘Bruised’, es una colaboración con Kanye West y Lil Durk. Lo malo es que tendremos que esperar un poco más para el videoclip.

‘Hot Shit’ es un tema de rap puro y duro. El tipo de beat asemeja los de ‘WAP’ y ‘Up’ y los versos de Cardi B están llenos de referencias a la riqueza de la artista. Los de Lil Durk y Kanye van por el mismo camino, pero ye aún tiene de tiempo de hacer referencia a los tabloides. ‘Hot Shit’ supuestamente ha de allanar el camino hacia el segundo álbum de Cardi pero, después de tantos singles que cumplían el mismo propósito, este último no es el más arriesgado ni interesante.

Cardi B dio más información respecto a la salida del single en un Espacio de Twitter junto con sus fans en el que confirmó que ‘Hot Shit’ existe «desde hace ya tres años» y que es «el favorito de todos». También reveló que su próximo álbum está en camino y que está trabajando en ello, pero dejó bien claro que la llegada de su nuevo proyecto «no va a ser en un par de meses».

Cardi también hizo un directo en Instagram en el que explicó por qué casi cancela la salida del single, debido a no haber un vídeo acompañándolo: «Esta vez no pienso hacer un gran lanzamiento porque estoy agotada de todo el mundo. Estoy cansada de la gente que no hace su puto trabajo correctamente… Estoy cansada de que la gente haga las cosas a su manera… Simplemente, estoy agotada. Voy a lanzar la canción y si va bien, va bien».

#CardiB says she wanted to cancel the release of her new song because people “dropped the ball” but she says it’ll arrive on time just without the music video. pic.twitter.com/qQoOfrLzAs

— Tony M. Centeno (@_tonyMC) June 27, 2022