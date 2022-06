Cardi B ha sido acusada en redes sociales de intentar impulsar las ventas de su segundo álbum tras confirmar que los singles ‘WAP’ y ‘Up’, de 2020 y 2021 respectivamente, formarán parte del disco. El proyecto, aún sin nombre ni fecha de lanzamiento, será el primero de Cardi B desde ‘Invasion of Privacy‘ en 2018.

La chispa de la polémica fue una entrevista de la artista con Centerfold en la que confirmaba la presencia de ambos singles en el álbum. Tras llegar la noticia a Twitter, un usuario escribió que la culpa de esto la tenía «la era del streaming» y que «los artistas solo hacen esto para recibir certificaciones por su disco».

- Publicidad -

Antes de borrarse el tweet, Cardi B respondió recriminando al usuario: «¿Por qué no has dicho nada sobre otros artistas que han puesto recientemente canciones previas a la pandemia en sus discos, o sobre gente que ponen canciones de otros en lo suyo…? Imagina mi canción más grande no estando en ningún álbum».

El usuario aclaró más tarde que el mensaje «no era un tweet de odio para Cardi», sino «una crítica a la industria musical y cómo esta afecta a la creación de un tracklist».

- Publicidad -

Finalmente, no todo fueron críticas, ya que algunos fans defendieron la decisión de Cardi B. Un usuario en concreto apuntaba que «el segundo disco siempre se suponía que iba a ser el hogar de WAP y Up», matizando que Cardi «se quedó embarazada y entonces las cosas se retrasaron».