Lo de las estrellas y sus fans empieza a ser preocupante. O mejor dicho, lleva siendo preocupante desde hace tiempo. Más o menos desde que Marina and the Diamonds decidió cambiar su nombre artístico por el de Marina porque sus fans habían dejado de ser su más preciado tesoro.

Unos días después de que un beef entre Doja Cat y sus fans paraguayos haya llevado a la cantante a asegurar que abandona la música -quizá se desdiga tras ganar su primer Grammy-, Cardi B también se está enfrentando a sus seguidores. La razón es la decepción que sufren los fans de Cardi B al no haberla visto aparecer en los Grammy. Cardi B estaba nominada en alguna categoría, principalmente a Mejor Actuación de Rap por ‘Up’, pero no pudo acudir.

- Publicidad -

Sus fans han cargado contra ella y su respuesta no se ha hecho esperar. En concreto respondiendo primero, y a continuación borrando toda su cuenta de Twitter después. Algunos medios han subido una captura de su mensaje antes de partir, el cual decía lo siguiente: «Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta base de fans jodidamente tonta del culo. Tenéis que ser los más tontos del culo para criticar a mis hijos solo porque creíais que iba a ir a los Grammy y no fui. ¿Qué os pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que cuidar de mí misma».

Los nervios están a flor de piel entre sus seguidores por los continuos retrasos para la continuación del irónicamente titulado ‘Invasion of Privacy‘, que se esperaba para hace ya un par de años. La cantante sigue sin dar detalles sobre su próximo largo, pero sí ha indicado: «No pienso ir a ninguna ceremonia de premios si no tengo una canción que interpretar o si no he sacado un nuevo álbum… El próximo año».

Cardi B has deactivated her Twitter and Instagram account. pic.twitter.com/idYXl9Nf1Z — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2022