‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion, canción del año para Pitchfork y Rolling Stone

Pitchfork y Rolling Stone se han puesto de acuerdo para publicar hoy lunes sus respectivos repasos a las mejores canciones de 2020 desde su criterio. Ambas están encabezadas por la misma canción, ‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion, que en Estados Unidos ha sido un fenómeno cultural pero en España no la hemos escuchado tantísimo. Y lógico porque buena parte de la gracia de ‘WAP’ se encuentra en su soez letra.

Otra similitud entre ambas listas, de hecho incluso dentro del top 10, se encuentra en su reivindicación de ‘People, I’ve been sad’ de Christine and the Queens, nada menos que top 2 en la de Pitchfork y top 3 en la de Rolling Stone. Otras coincidencias son la aparición en ambas listas de varias canciones de Fiona Apple y también de ‘Savage Remix’ de Megan Thee Stallion y Beyoncé (4 en la de Pitchfork y 12 en la de Rolling), ‘Safaera’ de Bad Bunny (5 en la de Pitchfork y 15 en la de Rolling), ‘Murphy’s Law’ de Róisín Murphy (43 en la de Pitchfork y 32 en la de Rolling), ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’ de The 1975 (28 en la de Pitchfork y 38 en la de Rolling Stone) o ‘The Box’ de Roddy Ricch (69 en la de Pitchfork y 34 en la de Rolling). Por otro lado, ambas publicaciones no dejan de incluir ‘Blinding Lights’ de The Weeknd (23 en Pitchfork y 4 en Rolling) en sus respectivas listas pues ha sido el bombazo de 2020… a pesar de que la canción vio la luz finales de 2019.

Luego hay curiosas diferencias entre ambas clasificaciones. Rolling Stone incluye varios virales de TikTok, incluido ‘Dreams’ de Fleetwood Mac, una canción de 1977; y Pitchfork, como siempre, potencia el rap y el R&B, recordando temas de Noname (‘Song 33’) o SZA (‘Hit Different’). Por otro lado, ¿qué canciones de ‘folklore‘ de Taylor Swift son reivindicadas en ambas listas? El medio de Chicago apuesta por una de las más dream-pop, ‘mirrorball’, colocándola en el número 71; y luego también por la más narrativa, ‘the last great american dynasty’, que ocupa el puesto 32. Sin embargo, Rolling Stone escoge ‘august‘ y la incluye en el puesto 5 nada menos, a pesar de que ni siquiera ha sido un single (sí es uno de los temas destacados del largo). De Lady Gaga, Rolling prefiere ‘Stupid Love’ (16) y Pitchfork ‘Rain on Me’ (11), y de Bob Dylan, el primero opta por ‘Murder Most Foul’ (6) y Rolling por ‘Key West (Philosopher Pirate)’ (2).

Aunque quizás el dato más gracioso que deja la comparativa de ambas listas es que sea Pitchfork y no Rolling Stone, de los dos, el medio que seleccione entre las mejores canciones de 2020 una de los Killers: ‘Caution’ es top 94 en la lista hecha por el primer medio.