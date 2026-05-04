RATA, el proyecto de pop punk formado por Daniel Sabater y Félix Esteban, se sitúa justo en la dulce línea que une la agresividad e impulsividad del rock con las melodías de una buena canción de pop. En ‘TIPOS DUROS’, la Canción del Día, Sabater y Esteban defienden que «no hay nada más duro que ser un blando».

Mientras que el nombre de Félix Esteban, bajo y voz, lo hemos conocido gracias a RATA, a algunos sí les sonará el de Daniel Sabater, conocido por sumarse a la ola del bedroom pop indie a principios de los 2020s. En RATA, toca la batería y actúa de productor junto a Esteban. Aunque este cuenta con millones de escuchas en sus singles en solitario, los oyentes mensuales de RATA ya ha superado a los suyos. La reinvención es real.

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‘NO ME QUIERO MORIR NUNCA’, el debut de RATA, está lleno de himnos como ‘TIPOS DUROS’, que unidos a un apartado conceptual centrado en devolvernos a la infancia consigue transmitir nostalgia pura. El tema comienza con Félix enumerando, gritando prácticamente, todas esas cosas de las que nunca hablaría un supuesto tipo duro: «Un abrazo, mis amigos, el volver a empezar / El verano, mi sobrino, un cigarro que nunca se va a acabar».

Después de nombrar «las canciones que te escribo» y las que «nunca vas a escuchar», el cantante confiesa lo que más le cuesta decir: «Que te quiero a rabiar». Y eso es justamente lo que le convierte en un tipo duro. En ‘YO DE MAYOR QUIERO SER YO’, Esteban jura que «RATA nunca va estar de moda». Con canciones como esta, es cuestión de tiempo.