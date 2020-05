Beyoncé logra su 7º número 1 en solitario en EE UU gracias al remix de ‘Savage’ de Megan Thee Stallion

‘Savage Remix’, la canción que ha unido a la rapera Megan Thee Stallion y a Beyoncé, en una remezcla de un single original de la primera que ya era un éxito, pero que ha elevado el tema en aproximadamente un 200%, sin que el original fuera desdeñable en absoluto; es el nuevo número 1 de singles en Estados Unidos. Es la segunda vez en la historia que dos mujeres negras copan esta clasificación, la primera de la cuales fue la victoria histórica de Doja Cat y Nicki Minaj con ‘Say So’ hace tan solo dos semanas.

El de ‘Savage Remix’ es el primer número 1 en Estados Unidos para Megan, y el séptimo para Beyoncé en solitario. La autora de ‘Lemonade‘ alcanzó esta posición con ‘Crazy in Love’ con Jay-Z y ‘Baby Boy’ con Sean Paul en 2003; ‘Check on It’ con Slim Thug e ‘Irreplaceable’ en 2006; ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’ en 2008, y el remix de ‘Perfect’ de Ed Sheeran en 2017. Antes, Destiny’ Child lo hicieron con ‘Bills Bills Bills’ en 1999; ‘Say My Name’ e ‘Independent Women Part I’ en 2000, y ‘Bootylicious’ en 2001.

Curiosamente, ‘Savage Remix’, que lamentablemente se quedará sin videoclip a la altura al menos por ahora, es solo la séptima canción interpretada por dos mujeres solistas que alcanza el número 1 en el Billboard en toda la historia. La última fue obviamente ‘Say So’, pero antes fue el turno de ‘Fancy’ de Iggy Azalea y Charli XCX, en 2014; ‘S&M’ de Rihanna y Britney Spears, en 2011; ‘Lady Marmalade’ de Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya y P!nk, en 2001; ‘The Boy is Mine’ de Brandy y Monica, en 1998; y ‘No More Tears (Enough Is Enough)’ de Barbra Streisand y Donna Summer, en 1979.