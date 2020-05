Nicki Minaj consigue su primer número en EE UU gracias al remix de ‘Say So’ de Doja Cat, 109 singles después

Esta semana la batalla por el single número 1 en Estados Unidos ha estado reñida entre el remix de ‘Say So’ de Doja Cat con Nicki Minaj y el remix de ‘Savage’ de Megan Thee Stallion con Beyoncé. Tanto ‘Say So’ como ‘Savage’, en sus versiones originales, ya aparecían entre las 6 canciones más escuchadas en el país, por lo que los remixes de ambas han buscado darles el empujón definitivo para llevarlas al número 1, y finalmente ha sido ‘Say So’ el que lo ha conseguido, mientras ‘Savage’ se ha quedado en el número 2.

El número 1 del remix de ‘Say So’ es el primero para Doja Cat en Estados Unidos y, aunque parezca mentira, también el primero para Nicki Minaj, que no solo se ha quedado cerca de serlo varias veces (‘Anaconda’ alcanzó el número 2, ‘FEFE’ con 6ix9ine alcanzó el top 3) sino que, en sus 10 años de carrera, ha llegado a ingresar hasta 109 canciones dentro de la tabla de Billboard sin lograr un número 1 con ninguno de los 108 anteriores. Así, Nicki se convierte en una de las artistas que más tiempo ha tardado en alcanzar la cima del chart americano, en concreto, 10 años y 3 meses, quedándose cerca de los 11 años transcurridos entre el debut de Kid Cudi y su primer número 1 con ‘THE SCOTTS’ con Travis Scott la semana pasada; y también la que más singles ha tenido que publicar para conseguirlo. Solo Justin Bieber había tardado tanto, si bien en su caso lo consiguió con su single número 47, ‘What Do You Mean?’.

El remix de ‘Say So’ es también la primera colaboración entre dos mujeres raperas que topa la cima del Billboard, según Genius. Como apunte, ‘Say So’ es a su vez el primer número en mucho tiempo para el malogrado Dr. Luke, uno de sus co-autores. En concreto, desde que ‘Dark Horse’ de Katy Perry logró dicha posición en enero de 2014.