Grace Ives / Girlfriend

El tercer álbum de Grace Ives presenta una nueva versión de la artista, y no porque sea radicalmente diferente a sus anteriores proyectos, sino porque hay una clara evolución en su manera de afrontar la vida. En su aclamado segundo disco, ‘Janky Star’, la neoyorquina hablaba sobre su problemática relación con el alcohol y la marihuana en el pasado. Sin embargo, poco después de lanzarlo, esos mismos problemas volvieron a surgir. ‘Girlfriend’ nace de esa sensación de volver a entrar en una espiral tóxica y de la necesidad de salir. Para grabarlo, se mudó una temporada a California para mantenerse alejada de su entorno habitual, y el resultado es un disco pop honesto muy inspirado.

La cantante de 31 años explora su momento vital a través de canciones sobre relaciones románticas y su rol dentro de ellas. A veces, son acogedoras y reconfortantes como un abrazo (‘Now I’m), y otras (casi siempre), reflejan situaciones en las que le resulta más complicado asumir su papel de novia. Es significativo que el álbum comience precisamente plasmando esa estabilidad recién hallada en ‘Now I’m’, en la que Ives canta sobre una apacible percusión la tranquilidad de ese instante: conduce tarareando una canción mientras el sol se posa en el mar y su novio le dice que va a verla donde sea que esté.

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Por supuesto, la vida nunca ofrece esa calma permanentemente, y los problemas no tardan en aparecer. En ‘Avalanche’ su impulsividad termina dañando relaciones (“Out of the home and out of your cover/ We need a break to be one another”). La producción, cargada de glitches y estímulos, va formando, piedra por piedra, esa avalancha de la que finalmente ni ella ni su pareja pueden escapar. La devastación que deja la ruptura se presenta en ‘Fire 2’ con percusión electrónica y una elegante sección de cuerdas, muy en la línea de la primera Lana Del Rey. Ives escribe con el corazón en el puño, con una honestidad que no siempre es fácil de encontrar en el pop, dejando imágenes poderosas (“I lay in my nest and I’m fat and half pretty / A hand to my chest and a view of the city”).

La cantante continúa buscando ese amor que la complete en la power ballad ‘My Mans’, donde la escritura se vuelve aún más fina si cabe, mostrando cómo la necesidad de valoración externa puede llevarla a anular sus propias necesidades (“I’d be his shadow just to have his back”). En mitad del vacío existencial, el ritmo del mellotrón en ‘Dance with Me’ aporta luminosidad en forma de un excelente estribillo de pop revitalizador.

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En el tramo final, emerge la estupenda ‘Trouble’, una reflexión algo autodestructiva sobre los defectos de la artista y cómo estos han afectado a la persona que parecía destinada a ser el amor de su vida. Sin embargo, no todo parece perdido, ya que Ives deja abierta la posibilidad de una reconciliación. La composición, formada por sintetizadores, cuerdas y un piano de juguete es una de las mejores muestras del gran trabajo que la cantante ha hecho en la producción junto a John DeBold y Ariel Rechtshaid.

También lo es ‘Stupid Bitches’, con enmarañadas capas de percusión y una pegadiza melodía digital. Encargada de poner el broche final a ‘Girlfriend’, la artista se niega por fin a aceptar un amor que no la trate como se merece. “Doesn’t hurt me anymore”, repite una y otra vez, con la euforia de haber recuperado su autoestima, y culminando así un trabajo sofisticado que nos guía con determinación y sensibilidad por los intrincados recovecos de las relaciones amorosas.