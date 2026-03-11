El pop alternativo rabioso sigue vivo con Grace Ives

La estadounidense Grace Ives, autora de la genial ‘Babyyy’ (2016), es uno de los actuales nombres del pop electrónico alternativo a tener en cuenta, y su disco ‘Janky Star‘ (2022) lo corroboró.

El próximo viernes ve la luz su nuevo disco, ‘Girlfriend’, que cuenta entre sus co-productores a Ariel Rechtshaid, al que conocéis por su trabajo con Sky Ferreira, HAIM y Charli xcx. Ningún fan de estas artistas se debe perder los sencillos extraídos de ‘Girlfriend’, como ‘Dance with Me’, que aúnan melodía pop y un trato retorcido de los sintetizadores, a la manera también de una Lorde o Vampire Weekend. De hecho, el productor John DeBold, que ha colaborado con los de Ezra Koenig, es otro de los nombres involucrados.

A otros suculentos adelantos como ‘Avalanche’ se ha sumado recientemente ‘Stupid Bitches’, que cierra el álbum y hoy lo elegimos como Canción Del Día.

‘Stupid Bitches’ es el sencillo más confrontativo de los cuatro, en lo lírico y en lo sonoro. Las baterías de ‘Stupid Bitches’ suenan épicas, estruendosas y grandilocuentas, mientras los sintetizadores crean un «wall of sound» de texturas electrónicas penetrantes y tempestuosas. Todo ello desemboca en un coro lleno de rabia, pero melódico.

En ‘Stupid Bitches’, Ives no se permite volver a ser herida por una persona que la ha tratado mal. Ya no se hace de menos a sí misma, acepta la vergüenza del desamor (“me permito pasar vergüenza”), reconoce que la otra persona tampoco era inocente (“tú no eres una víctima de mi soledad”) y sale más fuerte de la experiencia (“No me romperé después de todo / Soy una bala en la trayectoria de una flecha”).







