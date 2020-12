The Weeknd y Rosalía estrenan el remix de ‘Blinding Lights’

The Weeknd ha estrenado el remix de ‘Blinding Lights’ con Rosalía que se llevaba días rumoreando en redes. Era un misterio qué podía aportar exactamente Rosalía a esta grabación de synth-pop ochentero que ya es conocida por todo el mundo. La respuesta es su color flamenco habitual y una letra en spanglish, pues la producción se ha dejado intacta. Es la segunda colaboración de Rosalía en una semana y ambas de altura: el pasado viernes salía su tema con Bad Bunny, que está siendo un éxito. ¿Hay planes de Super Bowl?

Cabe preguntarse por qué Abel Tesfaye ha decidido potenciar esta canción con un remix precisamente ahora, cuando ya es la canción más escuchada de 2020 a nivel global, ha sido el bombazo del año y a día de hoy es la NOVENA canción más escuchada en el mundo; por no hablar de que un cuarto single de ‘After Hours’ existe y acaba de lanzarse (es ‘Save Your Tears’).

La catalana cierra así un 2020 que ha sido exitoso para ella a pesar de que su esperado tercer disco todavía no haya visto la luz: la catalana ha colaborado con Travis Scott, una de las mayores potencias del rap americano, aunque su tema conjunto ha sido especialmente un éxito en Europa. Por otro lado, la balada ‘Dolerme‘ publicada durante la cuarentena ha sido aclamada por la industria, y más adelante, Rosalía ha triunfado en todo el mundo con el remix de ‘Relación’. A principios de año, Rosalía editaba el single ‘Juro que’.

Este año, The Weeknd también ha reeditado el single ‘In Your Eyes‘ con la participación de Doja Cat y después ha sido él quien ha aparecido en un remix de ‘Hawái‘ de Maluma. Estos días, el canadiense ha sido noticia por haber sido el gran ignorado en las nominaciones de los Grammys, a pesar del éxito de ‘Blinding Lights’ y del álbum que la acoge.