Bad Bunny, artista más escuchado de 2020 en Spotify; ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, la canción más oída

Spotify presenta sus listas anuales con la música más escuchada de los últimos 365 días. A nivel global, Bad Bunny ha sido el rey de la plataforma: él ha sido el artista más escuchado y su disco ‘YHLQMDLG‘ ha sido el más reproducido, marcando un nuevo hito para el pop latino.

El top 5 de artistas más escuchados son todo hombres y, por detrás de Benito, encontramos sorprendentemente a Drake en un año en que ha visto publicada una mixtape y varios singles de éxito, pero en el que no ha estado tanto en boca de todos como otras veces. J Balvin ocupa el tercer lugar de la lista seguido de Juice WRLD y finalmente de The Weeknd, y ampliando a 10 nombres, BTS aparecen en sexto lugar, Billie Eilish en séptimo, Taylor Swift en octavo, Post Malone en noveno y Travis Scott en décimo.

La canción más escuchada de 2020 en Spotify ha sido ‘Blinding Lights’ de The Weeknd aunque los Grammys se hayan olvidado de ella. La irritante ‘Dance Monkey’ de Tones and I aparece en segundo lugar seguida por ‘The Box’ de Roddy Ricch, el remix de ‘Roses’ de Imanbek y SAINt JHN y ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa, canción que veía la luz a finales de 2019. Completan el top 10, en este orden, ‘ROCKSTAR’ de DaBaby con Roddy Ricch, ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles, ‘death bed (coffee for your head)’ de Powfu con beadaboobee, ‘Falling’ de Trevor Daniel y ‘Before You Go’ de Lewis Capaldi.

Artistas más escuchados

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Artistas femeninas más escuchadas

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Discos más escuchados en el mundo

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Canciones más escuchadas en el mundo

“Blinding Lights” by The Weeknd

“Dance Monkey” by Tones and I

“The Box” by Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now” by Dua Lipa