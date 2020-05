The Weeknd busca el relevo de ‘Blinding Lights’ invitando a Doja Cat a cantar su ‘In Your Eyes’

‘Blinding Lights‘ continúa cómodamente posicionada en el número 1 de la lista de singles global de Spotify, cinco meses y medio después de publicarse. Aunque haya caído un poco en los importantes charts de EEUU –ha sido relevada esta semana, con cierta polémica, por el single benéfico de Ariana Grande y Justin Bieber– y Reino Unido, el último monster-hit de The Weeknd sigue sonando muchísimo y, de hecho, ha batido un récord en Francia al haber cumplido ya 18 semanas consecutivas como número 1.

Pero parece que es el momento de darse un autorelevo, y parece que su nueva apuesta es ‘In Your Eyes‘. Es claramente una de las canciones más directas y con potencial comercial de ‘ After Hours‘ y, dado que ya tenía vídeo oficial, la estrategia pasa por otra opción: Doja Cat, reciente número 1 del Billboard Hot 100 con el remix de ‘Say So’ feat. Nicki Minaj, ha sido invitada a cantar con él una nueva versión de la canción.

En este tema de clara inspiración michaeljacksonesca, Doja toma un papel protagonista al aportar dos versos completamente nuevos –uno cantado, otro semi-rapeado–. Por lo demás, la canción no cambia gran cosa, pero su atractivo ya es grande de por sí. Así que no nos extrañaría que, dado el actual tirón comercial de la autora de ‘Hot Pink’, supusiera un nuevo hit masivo para The Weeknd. Que eso, sí, habrá que esperar a 2021 para escuchar en directo: su tour mundial queda pospuesto definitivamente hasta junio del año que viene.