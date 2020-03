La Canción Del Día: ‘In Your Eyes’ es otra canción incontestable del The Weeknd más pop

The Weeknd publica hoy su nuevo disco, que de primeras no profundiza tanto como esperábamos en el sonido de ‘Blinding Lights’, su reciente pelotazo (se acerca a los 600 millones de streamings solo en Spotify). El tramo medio está de hecho poblado por baladas y medios tiempos, y es en la segunda parte del álbum donde encontramos el mencionado single y el que posiblemente será el siguiente, pues está siendo potenciado en las oportunas playlists.

No me refiero a la balada ‘Scared to Live’, presentada en Saturday Night Live, y situada en la primera mitad del disco, sino a ‘In Your Eyes’, un considerable temazo synth-pop de grandes influencias italo y guitarras a lo Chic que, como ‘Blinding Lights’, está co-escrito y co-producido por Max Martin y Öscar Holter (el tema incluye también una acreditación para el rapero Belly, colaborador habitual de Abel Tesfaye). Sin embargo, ‘In Your Eyes’ no presenta la energía implacable de ‘Blinding Lights’, sino un sonido más melancólico comparable al de ‘Secrets’ o ‘I Feel it Coming’… y la sorprende presencia de un solo de saxofón, el instrumento más ochentero que existe, y que en tiempos relativamente recientes ha sido usado en canciones históricas como ‘Midnight City’ de M83 o en hits tan divertidos como ‘Last Friday Night (TGIF)’ de Katy Perry.

Puede que, temáticamente, ‘In Your Eyes’ vuelva a no contarnos nada nuevo: es la misma historia de un hombre arrepentido por haber engañado a la mujer que supuestamente ama. Es la historia que solo cabe esperar de este artista con corazón de hielo que considera Las Vegas su hogar y que se ha convertido en el Joker en esta etapa de su carrera, como queriendo convertirse por fin en ese ente malvado al que no había sido capaz de enfrentarse hasta ahora. “He intentado encontrar el amor demasiadas veces en otras personas, pero espero que sepas que voy en serio cuando te digo que eres la más importante”, canta Abel Tesfaye. Sin embargo, nada de esto puede privar a nadie de disfrutar de esta estupenda canción con la que The Weeknd vuelve a sumar otro aciertazo a su repertorio más pop.