The Weeknd pierde la cabeza (literalmente) en el vídeo de ‘In Your Eyes’

‘After Hours‘ está siendo, tal y como se esperaba, uno de los lanzamientos discográficos más importantes de 2020. Un muy sólido trabajo de The Weeknd con momentos realmente deslumbrantes que ha capitalizado la lista mundial de streaming en las primeras horas tras su edición, lanzando además una edición digital Deluxe con colaboraciones tan destacadas e interesantes como las de Chromatics, Oneohtrix Point Never, Lil Uzi Vert o The Blaze. Y, sin dar respiro, acaba de lanzar un nuevo capítulo del thriller que ejerce de soporte visual a este disco.

En este caso, tras unos episodios que al son de ‘Heartless‘, ‘Blinding Lights‘ y ‘After Hours‘ iban dejándole cada vez más maltrecho físicamente, llega un vídeo para la estupenda ‘In Your Eyes’ –claramente uno de los singles más certeros del álbum–. En él da continuidad a la escena de ‘After Hours’ en la que Abel Tesfaye aguardaba en un ascensor, cuchillo de carnicero en mano, a una pareja que discutía. El clip dirigido de nuevo por Anton Tammi parte de la huida desesperada de la chica –interpretada por la modelo Zaina Miuccia– después d ever (o eso intuimos) cómo The Weeknd asesina a su chico en el elevador.

Ensangrentada, la chica huye y se refugia en un club, donde se camufla entre la muchedumbre ante el acoso de un impasible Tesfaye. Con un desarrollo de sexy-thriller de serie B –algo que hace perfectamente comprensible la conexión estética con Chromatics–, la historia da un giro cuando Zaina decapita a su acosador, para después sorprender con unas escenas en las que ella decide que lo mejor en ese momento es celebrar su “victoria” bailando con la cabeza del antihéroe en las manos. Sorprendentemente, aunque tiene todo el marchamo de punto final de la historia, Abel Tesfaye aseguraba el domingo que hay “un montón de vídeos” hechos para ‘After Hours’. Y la verdad es que no podemos aguardar por ver cómo se reconduce esta historia.