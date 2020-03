The Weeknd lanza por sorpresa una edición deluxe de ‘After Hours’ con Chromatics, Lil Uzi Vert, The Blaze…

Abel Tesfaye está ya recogiendo la cosecha de muchos meses de trabajo: el notable nuevo álbum de The Weeknd, ‘After Hours‘, no ha decepcionado tampoco en el plano comercial y sus canciones copan ya buena parte del top 40 mundial de streaming, siguiendo con las excelentes cifras de singles como ‘Heartless’ y, sobre todo, ‘Blinding Lights’. Y, no contento con eso, hoy nos sorprende a todos ampliando esa oferta musical con una edición Deluxe de este disco, no anunciada previamente.

Una edición deluxe que se resarce de la llamativa ausencia de featurings en el disco original, invitando a una cohorte de nombres variopintos de la industria musical, y no exactamente mainstream. Sí lo es, al menos en Estados Unidos, Lil Uzi Vert, que participa en un “Vapor Wave Remix” de ‘Heartless’. Curiosamente, su disco ‘Eternal Atake’ será con toda probabilidad apeado del número 1 de Billboard 200 en unos días por este trabajo del canadiense. Otros llamativos invitados a este disco extra de ‘After Hours’, en cambio, pertenecen más bien a un ámbito alternativo: Chromatics, proyecto de Johnny Jewel con la voz de Ruth Radelet como protagonista, intervienen en una nueva versión del hit ‘Blinding Lights’.

Y a un ámbito próximo al de Chromatics pertenecen también Daniel Lopatin y su proyecto Oneohtrix Point Never. En esta Deluxe Edition (en principio, solo digital) no solo se incluye un remix suyo de ‘Save Your Tears’ sino que ademáscontiene la versión que ambos presentaron en directo en el programa de variedades Saturday Night Live. Para culminar esta tanda de novedades inesperadas, Tesfaye también ha recurrido al dúo francçés de música electrónica The Blaze para que den su toque al corte que da nombre al disco. Conformando así un apéndice bien interesante para ‘After Hours’.