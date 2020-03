J Balvin toma el top 20 español con todo su álbum y The Weeknd el top 40 mundial

Este viernes dos discos muy esperados en el mundo del pop llegaban a las plataformas de streaming: ‘Colores’ de J Balvin y ‘After Hours’ de The Weeknd. Como era de prever, ambos han sido un éxito mastodóntico a varios niveles.

En España, J Balvin toma por completo la lista diaria de Spotify España: las 10 canciones de ‘Colores’ aparecen en el top 20, exactamente en los 17 primeros puestos. ‘Amarillo’, además de ser número 1 en Youtube España con su vídeo, es el top 1 en Spotify España con 620.000 streamings en tan solo un día tan solo dentro de nuestro país. Además, las ya conocidas ‘Rojo’ y ‘Morado’ suben a los puestos 2 y 3, desplazando ’Tusa’ de Karol G al top 4. Así han caído en la lista de Spotify España las canciones de Balvin:

1.-Amarillo

2.-Rojo

3.-Morado

5.-Azul

6.-Gris

8.-Rosa

12.-Negro

13.-Verde

14.-Blanco

17.-Arcoíris

Un fenómeno parecido ocurre en las listas de streaming a nivel global con The Weeknd, pues sus 14 últimas canciones han llegado al top 40 a nivel mundial en Spotify. ‘Blinding Lights’ se mantiene en el número 1, donde ya llevaba un mes, pero ahora con 8,5 millones de streamings en tan sólo un día (3 millones más). ‘Alone Again’ llega al puesto 2, mientras ‘In Your Eyes’ lo hace al 4. Así ha quedado lo nuevo de Abel Tesfaye en el global de Spotify:

1.-Blinding Lights

2.-Alone Again

4.-In Your Eyes

6.-Too Late

7.-After Hours

8.-Hardest to Love

9.-Scared to Live

11.-Snowchild

12.-Escape from LA

13.-Heartless

16.-Faith

20.-Save Your Tears

30.-Repeat After Me

34.-Until I Bleed Out

Como curiosidad, J Balvin también sitúa todo su disco en el top 70 de Spotify a nivel global, del número 14 de ‘Rojo’ -un nuevo máximo- al número 69 de ‘Arcoíris’. Por su parte, The Weeknd en España “solo” sitúa 9 de las 14 canciones de su disco en el top 200 y solo ‘Blinding Lights’ lo hace en el top 100, exactamente en el puesto 29.