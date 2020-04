Así se ha convertido The Weeknd en el último rey del pop

Hace unas semanas nos sorprendía la noticia de que The Weeknd alcanzaba su primer nº1 en Reino Unido con ‘Blinding Lights’. ¿Cómo era posible que este proyecto, hasta en la sopa mediáticamente, no hubiera conseguido ni un solo top 1 en uno de los países de habla inglesa más poperos del mundo? Ahora que ‘Blinding Lights’ lleva un mes siendo la canción número 1 en todo el mundo es fácil decirlo, pero lo cierto es que la suya ha sido una carrera más de fondo de lo que pensabas, y que como luce en Wikipedia (en la imagen), este es su primer número 1 a escala mundial, e incluso hay que añadir que en países como España aún le pesa algo el culo, pues aún no ha logrado hacerse con un top 10. Aprovechando que ‘After Hours’ es nuestro “Disco de la Semana”, repasamos 5 hitos comerciales en la carrera hacia la fama de Abel Tesfaye. Los hitos en cuanto a su calidad, que pueden coincidir o no, los analizaremos en otro artículo en los próximos días.

0.-‘Trilogy’: los inicios underground

En 2020 puede llamar la atención que las tres primeras mixtapes de The Weeknd no llegaran a las listas de éxito. Fueron regaladas a través de internet, contenían samples para los que no había logrado los permisos de edición y cuando pudieron ser finalmente publicadas, recopiladas bajo el imaginativo nombre de ‘Trilogy’, ya tuvieron un impacto muy limitado. Sin embargo, no podemos pasar por alto lo que significaron ‘House of Balloons’, ’Thursday’ y ‘Echoes of Silence’: pusieron a Tesfaye -y a su productor Illangelo- en la primera plana de todo blog viviente en 2011, en todas las listas de lo mejor de aquel año y provocaron que ‘Kiss Land’ fuera uno de los álbumes más esperados por la industria en 2013.



1.-‘Love Me Harder’ con Ariana Grande, primer top 10

Canciones como ‘Wicked Games’, ‘High for This’ y ‘The Morning’ suman indiscutiblemente escuchas masivas, pero fue Ariana Grande quien dio su primer top 10 en las listas estadounidenses a The Weeknd. Ella iba por su segundo álbum, había sido número 1 con el primero, y decidió contar con él para un dúo de ‘My Everything’ (2014). Se trataba de ‘Love Me Harder’ y aunque mucho haya llovido para ambos en estos 6 años, aún es una de las 10 canciones más reproducidas de ella en Youtube (!), y una de las 5 más reproducidas de él en el citado visor de Google (!!). Seguro que otras colaboraciones con Drake, Wiz Khalifa y Sia (la reivindicable ‘Elastic Heart’) habían ido poniendo un granito de arena a su vez.



2.-’50 Sombras de Grey’, primer top 5 y primer top 3

Tan solo 3 meses después de editar el dúo con Ariana, sus estrategas se apuntan un tanto enorme. Porque mal que le pese, hasta que ‘Earned It’ (2014) no aparece en la banda sonora de ‘50 Sombras de Grey‘, The Weeknd no consigue realmente un hitazo en solitario en las listas. La canción, tan beneficiada por el taquillazo de la película como ‘Love Me Like You Do’ de Ellie Goulding, hace pegar un gran salto a Abel. Sin ser la balada de Roxette en ‘Pretty Woman’ o el sugerente tema del strip-tease de Joe Cocker en ‘9 semanas y media’, al fin The Weeknd llega al puesto 4 de las listas británicas y al puesto 3 en Estados Unidos. Antes no lo había logrado, si bien sabe a poco para lo que estaba por venir.



3.-‘Can’t Feel My Face’, primer número 1 en USA

En ese momento, The Weeknd podría haberse asentado en su identificable R&B de ritmos sincopados a lo siglo XXI, pero decide dar un paso más postulándose como una estrella mucho más versátil. 6 meses después de ‘Earned It’, publica una canción co-escrita por Max Martin (y por Peter de los Cardigans) que trasciende géneros para intentar conquistar a todo el público generalista por igual. Convirtiendo ya su conocida inspiración en Michael Jackson en obsesión, la discotequera ‘Can’t Feel My Face’ (2015) es el primer número 1 en Estados Unidos del canadiense, aunque podría haber sido top 2 o top 16 y habría dado lo mismo: ya estaba claro que lo que teníamos delante no era un cantante de culto para blogs de moda ni una voz para una película calenturienta, sino una estrella global.



4.-‘Starboy’, suma y sigue

Ninguna superestrella consigue ese estatus sin un disco que supere en éxito un exitazo inmediatamente anterior. El productor de Britney Spears y Backstreet Boys es moco de pavo para The Weeknd y decide tirar la caña a Daft Punk, que se prodigan bastante poco en general y en cuanto a producción ajena en particular. Por alguna razón, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter deciden decirle que sí, y ‘Starboy’ le da otro número 1 en Estados Unidos y un número 2 en Reino Unido. Con más de 1.000 millones de reproducciones en Youtube y otros 1.000 millones en Spotify es su canción más exitosa… de momento.



5.-‘Blinding Lights’ no toca techo

Cuando salió ‘Blinding Lights’ entró al puesto 11 en las listas estadounidenses; una semana después bajaba al puesto 52, hundida por el puntual Christmas de Mariah Carey y el de otras personas que vuelven siempre con el turrón. ‘Blinding Lights’ no fue “best new music” en Pitchfork y el tema, perjudicado por lo que parecía un publirreportaje para Mercedes, a duras penas apareció en las listas de lo mejor de 2019 de JENESAISPOP y Stereogum. Pero llegó 2020 y la cosa explotó. A mediados de abril podemos decir que lleva 7 semanas en el número 1 de las listas británicas, habrá una 8ª y puede que haya sorpasso respecto a ‘Starboy’. Los 80 son más que un simpático efluvio y de esta manera Tesfaye ha logrado diferenciarse de los aburridos últimos pasos de Bieber y Drake, al tiempo que llamar la atención de aquellos que crecieron con el synth-pop de moda en 1983.