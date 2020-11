Rosalía, Bad Bunny y J Balvin ganan Grammy Latinos… pero no los principales

Esta noche se ha celebrado una nueva edición de los Grammy Latinos. Entre los ganadores encontramos a Rosalía, que ha triunfado junto a Ozuna, pues ‘Yo x ti, tú x mí’ ha podido hacerse con dos premios, a Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión Urbana (ya veis que la palabra “urbana” solo ha desaparecido de los Grammy principales), pero no en solitario. ‘Dolerme’ estaba nominada a mejor canción de pop-rock, categoría en la que ha perdido contra ‘La canción de las bestias’ de Fito Páez.

Encontramos también entre los triunfadores de la noche a Bad Bunny y J Balvin, que fácilmente podríamos catalogar como los reyes actuales de la música latina… pero cual Kanye West en los Grammy más internacionales, lo hacen en sus subcategorías asignadas, no en las categorías importantes. Los premios de verdad relevantes han estado impregnados de un aroma conservador, algo inaudito a juzgar por el momento que vive la música latina en todo el globo, con ‘Dakiti’ situada en el número 1 global de Spotify pese a estar entonada en castellano. En este mismo mundo, es donde una serie de manos negras han decidido que ‘Contigo’ de Alejandro Sanz es la Mejor Grabación del Año, imponiéndose a cosas como ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj, ‘Vete’ de Bad Bunny y ‘China’ de Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin, tres clásicos de la música latina de 2019 y 2020 le pese a quien le pese. Y no vamos a negar que Alejandro Sanz ha arrasado con ‘#ELDISCO’, pero en este caso ha ganado con una versión de Joaquín Sabina. Una versión de Sabina no de una canción perdida, sino de una de sus composiciones más populares, incluida en el clásico del artista ‘Yo mí me contigo’, un álbum multiplatino en los 90, que no necesitaba más reconocimiento. Pero quién sabe, quizá el plan sea premiar una versión a piano de ‘Vete’ en 2041, hecha por la Aitana del futuro.



Hay que alegrarse por que Natalia Lafourcade se haga con otro Grammy Latino, en este caso nada menos que el Mejor Álbum del Año por ‘Un canto por México, vol. 1’, pero es noticiable que se hayan quedado sin premio ‘YHLQMDLG’ de Bad Bunny y ‘Oasis’ de J Balvin y Bad Bunny. Quizá no ha sido buena idea poner ambos a competir entre sí y además contra ’Colores’ de J Balvin. De hecho, de manera sorprendente, este último es el ganador del premio a Mejor Disco de Música Urbana, siendo muy holgadamente el menos ambicioso e innovador de los tres.

En cuanto a la Canción del Año, un pionero como Residente se hace con el premio, pero lo hace con una canción retrospectiva y profunda, ‘René’. Difícil en este caso discutirlo, pues el premio a Canción del Año -diferenciado de Grabación- está para cosas así de hermosas.



Entre el resto de ganadores están Bad Bunny en Mejor Actuación de reggaetón por ‘Yo perreo sola’, Ricky Martin en Mejor Álbum de Pop (dejando sin premio a Aitana), Mon Laferte con Mejor Canción de Rock por ‘Biutiful’ y Cultura Profética por Mejor Disco de Música Alternativa por ‘Sobrevolando’. Carlos Vives y Rubén Blades se han hecho con la Mejor Canción Tropical por ‘Canción para Rubén’.

A falta de que emerjan las voces que en otras ocasiones han hablado de la marginación del reggaetón en unos premios, os dejamos con un enlace a todos los ganadores, que incluye un galardón para ‘TKN’ como Mejor Vídeo. En la ceremonia actuaron José Luis Perales, Karol G presentando ‘Tusa’, Carla Morrison con Ricky Martin, J Balvin con ‘Rojo’, Anitta con ‘Más que nada’ y ‘Me gusta’ y Bad Bunny con ‘Bichiyal’ y ‘Si veo a tu mamá’, entre otros.