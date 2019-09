‘China’ de Anuel AA es una de las canciones del año en España… ¿pero lo merece?

Parte de la redacción evalúa el que ha sido durante el último mes el numero 1 oficial en España.

“Si ha habido una canción del verano de 2019 en España, probablemente esta ha sido (y sigue siendo) ‘China’, la macrocolaboración de reggaetón firmada por Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna, Karol G y Ozuna. La clave de la canción se encuentra especialmente en su melodía, que se basa de manera bastante fiel en la de ‘It Wasn’t Me’ de Shaggy, publicada en el año 2000. Y no es que los autores de ‘China’ se hayan ido a buscar una canción desconocida precisamente: ‘It Wasn’t Me’ lleva 400 millones de streamings solo en Spotify. Por supuesto, Anuel AA y compañía usan esta familiar melodía para construir una canción mucho más divertida en la que, como suele ocurrir en este tipo de colaboraciones, cada uno de sus integrantes aporta su propia historia y personalidad mientras hace círculo alrededor de un estribillo instrumental. Aunque es una oda bastante clara a la infidelidad a través del perreo (“yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, mi mujer me estaba llamado y tuve que darle delete”, canta Balvin), ‘China’ es también una canción simpática y francamente inofensiva. Para mí, junto a ‘X’, ‘Te boté’, ‘Mi gente’, etc. de los mejores que ha producido el reggaetón en el último par de años”. Jordi Bardají.

“Siendo igualmente un saqueo de un viejo tema –’It Wasn’t Me’ de Shaggy y Rik Rok–, ‘China’ tiene muchísima más gracia y sustancia que el dichoso ‘Con calma’ con el que el paradójicamente incombustible (por lo de ‘La gasolina’, digo) Daddy Yankee nos ha machacado de forma inmisericorde en el primer semestre del año. Sin embargo, la ambición de barrer a cualquier competidor en el trono del nuevo reggaeton traiciona a Anuel AA y colegas: el hecho de incluir tanta superestrella que exige cuota de protagonismo prolonga la canción a unos 5 minutos que se hacen larguísimos, casi inacabables. Con tres MCs/cantantes (quizá los versos de J Balvin y Daddy Yankee son los más prescindibles) hubiéramos tenido más que suficiente y ‘China’ sería claramente una de las canciones del año, gracias a una letra bastante blanca y guasona, casi comedida”. Raúl Guillén.

“Lo mejor de ‘China’, adelanto del disco ‘Emmanuel’ de Anuel AA, es su ritmazo y la producción de Tainy, antes implicado en otras canciones del propio cantante y también de ‘Vibras’ u ‘Oasis’. Se inspira en un tema de Shaggy, pero lo mejor es que tiene elementos que pueden gustar a los seguidores de los ritmos dembow (Drake mataría por este pelotazo ahora mismo), reggaetón (ese gancho instrumental tan ‘X’ de Nicky Jam y J Balvin) o incluso house (hay un beat ciertamente noventero que emerge de vez en cuando). La letra está llena de tonterías como para llenar 100 pistas de baile (“Yo tengo un problema de alcohol / Yo no sé por qué soy así / Pa’ mí que el doctor estaba bebiendo / El día que yo nací”) y la única pega aquí es que la canción es interminable: cuando llega la parte de Karol G te preguntas qué aporta, pero cuando llega la de J Balvin solo puedes suspirar por esas canciones de reggaetón que van al grano y rara vez duran más de 3 minutos. Diría que por tanto solo es apta para fans, pero claro, Anuel AA, J Balvin, Daddy Yankee, Karol G y Ozuna reúnen al 60% de los fans entre la adolescencia española en general. Solo les ha faltado alguien más transversal, de otro género musical, para que esto sea top 1 durante seis meses en lugar de tres”. Sebas E. Alonso.