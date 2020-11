La redacción dividida, ante el nuevo número 1 en Spotify España de Bad Bunny, esta vez con Jhay Cortez. Os ofrecemos, en este caso, una opinión a favor y otra en contra:

«‘Dákiti’, que recibe su nombre de un pub de San Juan, Puerto Rico, es otro acierto en la carrera de Bad Bunny, cuando no le podíamos pedir más este año. Esta vez se apunta 2 tantos: el de unos sintetizadores intrigantes que solo de vez en cuando dejan asomarse la típica base reggaetón, pues además predomina más bien un beat más acelerado; y también el melódico, explotado en sus mejores baladas, como ‘Solo de mí‘. Jhay Cortez es quien abre y parece que va a merendarse el tema, pero vuelve a ser Benito quien se queda los mejores ganchos y cambios melódicos, como acontece en la outro final, definitivamente oscura con el añadido de un teclado casi siniestro». Sebas E. Alonso.

«Las bazas de ‘Dákiti’ son la base y la melodía saqueadas del dance noventero y su estribillo ideado para cantar a gritos colectivamente en la discoteca (si es que vuelve a haber discotecas, claro). Pero aquí la máquina de hits súper-pop de Bunny se ha encallado. ‘Dákiti’ no tiene esa repetición demencial de ‘PA’ ROMPERLA’, ni la bonita cadencia melancólica de ‘Un día (One Day)’, ni alcanza las cotas de enganche emocional de ‘La difícil’. Demasiado reiterativa en su temática (“no es mi señora, pero le doy 5000 para ir al Sephora”. En serio, ¿a estas alturas?), encima resulta anodina. Le faltan los factores que distinguen los éxitos de Bad Bunny; no sólo la inmediatez, sino el instinto melódico y el emotivo, esos que me hacían comprar sus canciones a pesar de todos mis peros». Mireia Pería.



