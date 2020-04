Revelación o timo: Bob Dylan logra un hit en el Billboard con su canción de 17 minutos

Bob Dylan, artista emergente, es por primera vez en su carrera número 1 en el Billboard con su nueva canción de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy, ‘Murder Most Foul’. El chart en el que lo ha conseguido es irrelevante especializado, el Rock Digital Song Sales, gracias a la venta digital (!) de 10.000 descargas, según Billboard. Ha ayudado que el lanzamiento fuera sorpresa y que sea la primera composición original de Bob Dylan desde que editara el álbum ‘Tempest’ en 2012.

La noticia en cuestión tiene trampa porque Bob Dylan ya había sido número 1 en el Billboard con varios temas compuestos por él pero interpretados por otros artistas: la versión de ‘Mr. Tambourine Man’ de The Byrds fue número uno en la lista importante, la del Billboard Hot 100, en 1965, y unos años antes el trío folk Peter Paul & Mary lo fue en otra lista especializada, la de “Middle-Road’, durante varias semanas, con su cover de ‘Blowin’ in the Wind’.

Sorprendentemente ninguna de las canciones más emblemáticas de toda la carrera de Bob Dylan cantadas por Bob Dylan ha sido jamás número 1 en Estados Unidos, pero tres de ellas alcanzaron el top 2, ‘Like a Rolling Stone’, ‘Rainy Day Women #12 & 35’ y ‘Things Have Changed’. Por otro lado, cabe recordar que Bob Dylan sí ha sido número 1 en Estados Unidos con hasta 5 de sus álbumes, estos son ‘Blood On the Tracks’, ‘Desire’, ‘Planet Waves’, ‘Together Through Life’ y ‘Modern Times’.