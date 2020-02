Christine And The Queens, elegante incluso por compromiso en ‘People, I’ve Been Sad’

Christine And The Queens sorprende con una canción nueva publicada esta tarde bajo el nombre de ‘People, I’ve Been Sad’. Su sello no informa de si el tema avanza un disco nuevo, el sucesor de ‘Chris‘, por lo que no queda claro si estamos ante el primer sencillo de tal largo, un tema suelto o simplemente un tema con el que la artista está promocionando la plataforma COLORS, que apuesta por “artistas talentosos y excepcionales”. Es en el canal de Youtube de esta plataforma, y no en el de Christine, donde asistimos realmente a este estreno.

En el caso de ser simplemente una especie de canción para un anuncio, no puede ser mejor, pues recupera el gusto melódico que en ‘Chris’ a veces estaba en segundo plano, y en su acercamiento al R&B con matices interesantes un poco más synth-pop, no puede representar mejor su sonido. En cuanto a la letra del tema, sí es algo más sencilla y clara de lo habitual, apelando a los momentos duros que pasamos, a los momentos en que estamos ausentes, y a aquellos en que sufrimos cuando hablan mal de nosotros.

Su sello recalca que ‘People, I´ve Been Sad’ “llega después de 18 meses de conciertos, colaboraciones y galardones internacionales”. En cuanto a colaboraciones está claro que se refieren, entre otras, a ‘Gone’, su hit con Charli XCX del año pasado.