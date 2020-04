‘Safaera’ de Bad Bunny ya es número 1 en España

Ni ‘La difícil’ ni ‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny han sido de momento número 1 de singles en España. Era de esperar que lo consiguieran antes que ‘Safaera’ pues son dos canciones de reggaetón más convencionales, pero al final ha sido la composición más extraña y larga del nuevo álbum de Bad Bunny la que se ha llevado el gato al agua. ‘Safaera’, que ya era top 10 global, ocupa esta semana el número 1 de singles en España a pesar de, o cabría decir, gracias a su composición libre y desestructurada y llena de samples al modo de un DJ mix, y desbanca de esta posición por tanto a J Balvin y su ‘Amarillo’, que baja al top 3. Por otro lado, ‘Yo perreo sola’ protagoniza una subida muy significativa, del 32 al 6, tras el estreno de su videoclip viralizado.

Por su parte, ya hemos comentado que Dua Lipa firma la entrada más fuerte de la semana en la lista de álbumes española, la primera que no incluye cifras de ventas físicas debido a la crisis sanitaria que ha forzado el cierre de tiendas de discos. El éxito del álbum en streaming ha implicado naturalmente que la mayoría de sus pistas lleguen a la lista de singles, y así, ‘Break My Heart’ es top 22, ‘Levitating’ top 71, ‘Hallucinate’ top 73, ‘Love Again’ top 90, ‘Cool’ top 96 y ‘Future Nostalgia’ top 99. Quedan excluidas ‘Pretty Please’, ‘Good in Bed’ y ‘Boys Will Be Boys’. Por otro lado, ‘Don’t Start Now’ sube del 29 al 12, igualando su pico anterior, y ‘Physical’ del 67 al 29.

Además hay que hablar de la entrada, directamente en el top 9, de ‘4 besos’ de Lola Indigo con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, y de la llegada a la lista de singles española de ‘death bed’, el melancólico hit viral del beatmaker powfu que samplea de manera clave ‘Coffee’ de la compositora de “bedroom pop” británica beabadoobee. La canción, que lleva semanas entre las más escuchadas del chart viral de Spotify, se les ha ido de madre a los dos y ya supera los 150 millones de reproducciones en la plataforma sueca. En España entra en el top 61.

Por otro lado, ‘La cama (remix)’ de Lunay, Myke Towers, Ozuna, Chencho Corleone y Rauw Alejandro entra en el top 16, ‘Elegí’ de Rauw Alejandro, Dalex, Lenny Taárez y Dímelo Flow en el 34, ‘Un canto a la vida’ de Vanesa Martín en el 49, ‘Astronomía’ de Vicetone y Tony Igy en el 82 y ‘Believe It’ de PARTYNEXTDOOR y Rihanna en el 97. Y por último hay que mencionar que ‘Dolerme’ de Rosalía sube del 36 al 11 una vez han sido contabilizadas las escuchas de toda la semana: se queda por tanto a las puertas del top 10.